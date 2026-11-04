Mỹ thúc đẩy sản xuất hơn 1.000 tên lửa hành trình mới cho Ukraine

Theo trang Defense News ngày 3/11, Không quân Mỹ đã công bố yêu cầu cung cấp thông tin (RFI), đề nghị các doanh nghiệp quốc phòng trình bày năng lực sản xuất tên lửa Extended Range Attack Munition (ERAM) dành cho Ukraine. Hạn chót tiếp nhận hồ sơ là ngày 19/11.

ERAM là tên lửa hành trình cỡ nhỏ phóng từ máy bay, được thiết kế để sản xuất hàng loạt với chi phí hợp lý, phục vụ các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu cố định có giá trị cao từ khoảng cách an toàn. Theo yêu cầu kỹ thuật của Không quân Mỹ, tên lửa thuộc phân khúc trọng lượng 500 pound (khoảng 227 kg), có tầm bắn trên 250 hải lý (hơn 460 km) và tốc độ vượt Mach 0,6. Đặc biệt, tên lửa phải đạt độ chính xác trong phạm vi 10 m ngay cả khi tín hiệu Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) bị gây nhiễu. Ngoài khả năng tạo sức công phá và sát thương bằng mảnh văng, ERAM còn phải có khả năng xuyên phá ở mức độ hạn chế khi va chạm mục tiêu.

Theo kế hoạch, các nhà thầu trúng tuyển phải bắt đầu bàn giao những tên lửa đầu tiên chậm nhất 3 tháng sau khi hợp đồng được trao. Tổng số lượng dự kiến vượt 1.000 quả và toàn bộ lô hàng phải được bàn giao trong vòng 15 tháng.

Chương trình ERAM nằm trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm phát triển các loại vũ khí có chi phí thấp hơn, đồng thời rút ngắn thời gian nghiên cứu và sản xuất. Năm 2024, Không quân Mỹ đã trao hợp đồng cho hai công ty quốc phòng Zone 5 Technologies và CoAspire phát triển các nguyên mẫu tên lửa này. Đến tháng 1/2026, lực lượng này đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn thật tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida.

Về khả năng sử dụng thực tế, tháng 8/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo thương vụ bán 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine với tổng trị giá 825 triệu USD. Các máy bay chiến đấu F-16 có thể phóng loại tên lửa này. Tháng 6/2026, truyền thông Ukraine đưa tin nước này có thể đã sử dụng biến thể AGM-188A Rusty Dagger của ERAM để tấn công Nhà máy bán dẫn Voronezh của Nga, cơ sở sản xuất linh kiện cho các hệ thống tên lửa của Moskva. Tuy nhiên, thông tin về việc Ukraine đã đưa loại tên lửa này vào sử dụng thực tế chưa được xác nhận độc lập.

Trong khi đó, Washington cũng đang tìm kiếm nguồn tài chính bổ sung để duy trì viện trợ quân sự cho Kiev. Theo Bloomberg, Mỹ dự kiến đề nghị các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng đóng góp kinh phí mua vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh các gói viện trợ đã được phê duyệt còn thiếu khoảng 2 tỷ USD. Đề nghị này có thể được đưa ra ngay trong tháng 11/2026.