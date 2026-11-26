Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24-11 cho biết các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là vào tháng 1-2027. Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Zelensky nhận định Kiev đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn nhằm chấp nhận những nhượng bộ đáng kể để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm với Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh hòa bình không thể đạt được bằng sự hy sinh của riêng một phía. "Cả chúng tôi và người Nga đều hiểu rằng có mong muốn đẩy nhanh tiến trình này rất nhiều. Chúng tôi hiểu cái giá có thể phải trả. Chúng tôi cũng rất mong muốn hòa bình, nhưng không thể chỉ có một mình Ukraine phải trả giá", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình có thể chấp nhận được, Kiev sẽ tìm kiếm gói viện trợ quân sự quy mô lớn hơn từ Mỹ và các đồng minh, đồng thời đề nghị gia tăng sức ép trừng phạt đối với Moscow. Ông cũng kêu gọi các đối tác tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và chậm trễ trong bàn giao vũ khí. Theo ông Zelensky, việc chuyển giao 48 tên lửa Patriot hiện vẫn chưa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt.

Bất đồng về lãnh thổ và bảo đảm an ninh

Một trong những vấn đề phức tạp nhất trong tiến trình đàm phán là tương lai các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là Donbass. Theo tiết lộ của ông Zelensky, các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff từng đưa ra ý tưởng Kiev nhượng bộ khu vực Donbass cho Nga để đổi lấy những bảo đảm an ninh từ phương Tây, trong đó có khả năng gia nhập NATO.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New York Magazine đăng ngày 23-11, ông Kushner cho biết ông đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột và tin rằng Ukraine có thể đạt được triển vọng kinh tế tốt hơn nếu chiến sự kết thúc. Đặc phái viên Mỹ cho rằng Tổng thống Zelensky cần chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế, phục hồi đất nước và tận dụng những cơ hội tái thiết sau chiến tranh. Ông cũng nhận định việc phía Ukraine thường xuyên công khai các nội dung trao đổi trong quá trình đàm phán có thể gây bất lợi cho tiến trình ngoại giao.

Tuy nhiên, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn chưa có sự đồng thuận. Trong khi ông Kushner cho biết Nga từng chấp nhận ý tưởng Ukraine nhận bảo đảm an ninh để đổi lấy nhượng bộ, Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin này. Về phía mình, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận những vấn đề khó khăn, kể cả lãnh thổ, nhưng chỉ khi Ukraine nhận được các cam kết an ninh đủ mạnh từ NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Kiev muốn các đối tác phương Tây bảo đảm tiếp tục hỗ trợ quân sự, cung cấp nguồn tài chính dài hạn cho quân đội và công cuộc tái thiết, đồng thời ủng hộ Ukraine gia nhập EU. Ông Zelensky cũng cho rằng tư cách thành viên NATO đầy đủ vẫn là phương án bảo đảm an ninh khả thi hơn đối với nước này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng thực hiện những thỏa hiệp cần thiết để giải quyết xung đột, nhưng loại trừ khả năng nhượng bộ về lãnh thổ và sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Nỗ lực ngoại giao chạy đua với thời gian

Bên cạnh những bất đồng giữa Moscow và Kiev, vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán cũng là vấn đề chưa được giải quyết.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 24-11 đề xuất trực tiếp tháp tùng ông Zelensky tới Moscow để đàm phán với Tổng thống Putin, đồng thời cam kết bảo đảm an ninh cho nhà lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ đề xuất này và cho rằng cả Moscow lẫn Kiev đều không phải địa điểm phù hợp để tổ chức đàm phán khi xung đột vẫn tiếp diễn. Nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí đề nghị ông Lukashenko cùng Tổng thống Putin tới Kiev và khẳng định Ukraine có thể bảo đảm an toàn cho hai người. Ông cũng nhấn mạnh những đề xuất thiếu tính xây dựng không giúp thúc đẩy hòa bình mà chỉ gây nhiễu loạn không gian thông tin.

Trước đó, trong hai ngày 10, 11-11, các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi (UAE). Các bên nhất trí tiếp tục đối thoại và thảo luận khả năng đưa đại diện châu Âu tham gia tiến trình này. Ông Zelensky cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trước ngày 25-12. Kiev cũng mong muốn sớm có cuộc gặp bốn bên gồm Ukraine, Mỹ, Nga và châu Âu, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tham gia ngay khi các bên thống nhất được thời gian.

Về phía Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể. Ông cho biết Nga chưa hiểu rõ châu Âu có thể đóng góp gì cho tiến trình giải quyết hòa bình, trong khi các nước châu Âu kiên quyết yêu cầu được tham gia vào những cuộc thảo luận về tương lai Ukraine. Đáng chú ý, ông Zelensky cho biết nếu không đạt được thỏa thuận trước cuối năm 2026, Kiev sẽ tìm cách tiếp cận Quốc hội Mỹ khóa mới do đảng Dân chủ kiểm soát, nhằm vận động tăng cường viện trợ quân sự và gây sức ép đối với Nga.

Trong bối cảnh chính trường Mỹ chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao quyền kiểm soát Quốc hội, các nỗ lực ngoại giao của chính quyền ông Trump đang đứng trước sức ép về thời gian. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào khả năng thu hẹp bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và những điều kiện hòa bình mà cả Moscow lẫn Kiev có thể chấp nhận.