Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong cuộc họp báo sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lahay, Hà Lan, ngày 25/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh RT của Nga tối 24/11, thuật ngữ "NATO 3.0", do Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đưa ra, chỉ việc tái định hình liên minh quân sự hình thành từ thời Chiến tranh Lạnh theo nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết".

Căn cứ vào kế hoạch này, Washington sẽ ưu tiên các lợi ích tại Tây Bán cầu và chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong khi các đồng minh châu Âu chịu trách nhiệm chính về phòng thủ thông thường của lục địa này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 24/11, ông Colby chỉ trích cách tiếp cận của Washington đối với các liên minh quân sự trong suốt một thế hệ qua, cho rằng những cam kết của Mỹ cần phản ánh nguồn lực sẵn có và các ưu tiên chiến lược, phù hợp với nguyên tắc "chủ nghĩa hiện thực linh hoạt" được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ.

Sau các cuộc trao đổi với giới chức quốc phòng châu Âu tại Brussels tuần trước, ông Colby cho biết Washington muốn Đức nhanh chóng trở thành một lực lượng quân sự hàng đầu tại châu Âu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, người đã tích cực thúc đẩy kế hoạch cải tổ này tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Ankara hồi tháng 7, dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào ngày 25/11.

Lầu Năm Góc hiện đang rà soát sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, nơi có khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đồn trú. Trước đây, Tổng thống Trump từng đe dọa rút quân khỏi Đức, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về quy mô lực lượng Mỹ tại nước này trong tương lai.

Theo cam kết được NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh The Hague năm 2025, các nước thành viên đặt mục tiêu dành 5% GDP mỗi năm cho quốc phòng và các lĩnh vực liên quan đến an ninh vào năm 2035. Trong đó, ít nhất 3,5% GDP dành cho nhu cầu quốc phòng cốt lõi và tối đa 1,5% GDP cho các khoản đầu tư liên quan đến an ninh, hạ tầng và năng lực công nghiệp quốc phòng. Mục tiêu này là một trong những nền tảng để triển khai mô hình NATO 3.0.

Mặc dù tìm cách giảm bớt các cam kết quân sự, Mỹ vẫn cảnh báo các đồng minh không được loại các nhà sản xuất vũ khí Mỹ khỏi những hợp đồng mua sắm quốc phòng.

Vào ngày 23/11, Bộ trưởng Pistorius công bố kế hoạch sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine tại Đức. Berlin cam kết viện trợ quân sự thêm 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) cho Kiev trong năm tới, nâng tổng giá trị các cam kết kể từ tháng 2/2022, bao gồm cả những khoản phân bổ trong tương lai, lên hơn 57 tỷ euro.

Moskva nhiều lần cáo buộc NATO can dự vào cuộc xung đột Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và triển khai nhân sự quân sự. Nga cảnh báo rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev đang kéo dài giao tranh và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Mặc dù tìm kiếm một vai trò trong các cuộc đàm phán hòa bình ba bên do Mỹ làm trung gian, nhưng Brussels trong tuần này đã bác bỏ lời mời của Moskva về việc thảo luận một khuôn khổ an ninh có thể góp phần giải quyết xung đột Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán như vậy, khẳng định rằng "cấu trúc an ninh châu Âu không phải là vấn đề để đưa ra thảo luận - cấu trúc đó đã được thiết lập thông qua NATO".

Về phần mình, Moskva nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải tính đến các lợi ích an ninh của Nga.

Chi phí tái vũ trang ngày càng tăng của châu Âu đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trên khắp lục địa. Hàng nghìn người tuần hành tại Brussels hôm 22/11, yêu cầu đầu tư vào y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội thay vì vũ khí.

Trước đó vào ngày 20/11, các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối quân sự hóa và chế độ nghĩa vụ quân sự đã diễn ra tại hơn 25 quốc gia châu Âu.

Moskva bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công các nước NATO, đồng thời cáo buộc liên minh này lợi dụng cái gọi là "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc tăng cường năng lực quân sự.