Mỹ thúc đẩy dự án LNG Alaska bằng nguồn vốn đầu tư chiến lược từ Hàn Quốc

(Ảnh: AFP)

Động thái này nằm trong một loạt thông báo về kinh tế và đầu tư của Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh ông Trump tìm cách củng cố thành tích kinh tế của chính quyền nhằm tăng sự ủng hộ của cử tri. Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong tháng này, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Cử tri bày tỏ lo ngại về cuộc chiến với Iran và giá xăng cao.

Alaska đã trở thành địa bàn trọng tâm đối với các nghị sĩ Cộng hòa - vốn đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Nhiều nhà phân tích đánh giá cuộc đua tại bang này giữa Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Dan Sullivan và ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola là cuộc đua sít sao, chưa thể dự đoán.

Nguồn cung năng lượng tiềm năng cho châu Á

Dự án Alaska LNG sẽ bao gồm một đường ống vận chuyển khí tự nhiên từ khu vực North Slope của Alaska tới một cơ sở hóa lỏng ở bờ biển phía nam của bang, từ đó LNG có thể được xuất khẩu sang các thị trường châu Á. Đây sẽ là dự án đầu tiên của Mỹ có khả năng tiếp cận trực tiếp thị trường châu Á, khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về nhu cầu LNG.

Hai nhà nhập khẩu LNG lớn nhất của Nhật Bản là JERA và Tokyo Gas đã ký các thỏa thuận sơ bộ để mua tổng cộng 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ dự án Alaska LNG nếu dự án được xây dựng.

Glenfarne - công ty phát triển dự án, cho biết hồi tháng 3 rằng đã có các cam kết mua 13 triệu tấn LNG mỗi năm. Để thu xếp nguồn tài chính, công ty này cần có thêm các thỏa thuận mua 3 triệu tấn mỗi năm và chuyển toàn bộ các cam kết hiện tại thành những thỏa thuận có tính ràng buộc, theo Glenfarne.

Ông Trump nhiều lần quảng bá dự án này như một cách để mở rộng xuất khẩu năng lượng của Mỹ và tăng cường quan hệ với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dự án đã trải qua nhiều năm bất ổn liên quan đến chi phí, nguồn vốn và tính khả thi về mặt thương mại, trong đó có những đánh giá từ chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Khoản đầu tư của Seoul có thể trở thành một nguồn tài chính cho dự án. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận để xác định các dự án có thể sử dụng gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ USD mà Seoul đã cam kết trong một thỏa thuận thương mại vào năm ngoái. Hai bên đã thảo luận về Alaska LNG, điện hạt nhân và một dự án nhà máy điện khí tại Texas, cùng một số khoản đầu tư tiềm năng khác.