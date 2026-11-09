Mỹ thúc đẩy đối thoại với Nga, Trung Quốc bên lề APEC
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc tuần tới. Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào kiểm soát vũ khí hạt nhân và nỗ lực chấm dứt các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-thuc-day-doi-thoai-voi-nga-trung-quoc-ben-le-apec-246261109202030187.htm