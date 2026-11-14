Mỹ thúc đẩy đàm phán, hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Ngày 12/11, tại thủ đô Dublin của Ireland, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Jared Kushner cho biết Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận trao đổi tù binh, có thể giúp hàng nghìn người được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, số lượng tù binh và thời điểm thực hiện chưa được công bố.

Tổng thống Zelensky xác nhận kết quả trên, đồng thời nhấn mạnh Ukraine mong muốn duy trì đàm phán, hướng tới các thỏa thuận ngừng bắn và giảm leo thang xung đột.

Đáng chú ý, Nga và Ukraine đã nhất trí mở rộng vòng đàm phán tiếp theo với sự tham gia của các quốc gia châu Âu. Các nội dung dự kiến tập trung vào vấn đề lãnh thổ, cấu trúc an ninh châu Âu sau xung đột và những bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn chiến sự tái diễn.

Phía Mỹ nhấn mạnh, một thỏa thuận hòa bình lâu dài cần có những cam kết giảm leo thang từ cả hai phía cùng các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.