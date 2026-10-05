Mỹ thúc đẩy đàm phán 3 bên về Ukraine vào cuối tháng 10

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 4-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Washington đã liên hệ với Kiev và Moskva để đề xuất tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật giữa 3 bên.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẵn sàng tham gia và không phản đối địa điểm đàm phán, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hoặc bất kỳ quốc gia nào do Mỹ đề xuất.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tăng cường không kích nhằm đáp trả tuyên bố của Kiev về việc đẩy mạnh tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Nga.

Điện Kremlin khẳng định vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình, song sẽ đáp trả các hành động leo thang để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Cùng thời điểm, Thủ Tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm Kiev đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá hơn 1,3 tỷ EUR, bao gồm viện trợ quân sự và năng lượng. Hai bên cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 8,5 tỷ EUR, tập trung vào an ninh và sản xuất quốc phòng.

Diễn biến cho thấy các nỗ lực ngoại giao đang song hành với gia tăng sức ép quân sự, khiến triển vọng đàm phán hòa bình vẫn đối mặt nhiều thách thức.