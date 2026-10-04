Mỹ thúc đẩy AI an toàn để giữ vị thế dẫn đầu

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios của Mỹ ngày 3/10, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh mục tiêu của Washington là thúc đẩy “sự tăng tốc an toàn” trong lĩnh vực AI. Theo ông, Mỹ cần vừa bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển các công nghệ AI, vừa duy trì tốc độ đổi mới để không đánh mất lợi thế trước Trung Quốc.

Ông Bessent cho rằng ngành công nghiệp AI trước hết cần chủ động áp dụng các biện pháp an toàn trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý chính phủ có thể can thiệp nếu các công ty tiếp tục phát triển sản phẩm bất chấp những quan ngại về an toàn.

Đề cập cảnh báo của một số lãnh đạo các công ty AI rằng những hệ thống ngày càng mạnh có thể trở nên khó kiểm soát, ông Bessent cho rằng trong trường hợp đó, tốc độ phát triển cần được điều chỉnh. Ông đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các phòng nghiên cứu trong việc chủ động xử lý những rủi ro phát sinh.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, việc một số nhân vật trong ngành AI cảnh báo về những nguy cơ nhưng không đưa ra giải pháp cụ thể không thể hiện đầy đủ trách nhiệm của ngành. Ông cho rằng các phòng nghiên cứu cần chịu trách nhiệm đối với những công nghệ do mình phát triển và cho biết các phòng thí nghiệm AI hiện nay dường như đang ngày càng chú trọng vấn đề này.

Trước đó, trong một cuộc thảo luận tại Trường Kinh doanh Cox thuộc Đại học Southern Methodist ở bang Texas ngày 8/9, ông Bessent bày tỏ tin tưởng vào lợi thế cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực AI. Ông cho rằng Trung Quốc không thể vượt qua Mỹ chỉ bằng cách đánh cắp hoặc sao chép các mô hình AI của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không nên để mất vị trí dẫn đầu về công nghệ.

Bên cạnh vấn đề an toàn trong nước, ông Bessent cho biết Mỹ đang xem xét thiết lập một cơ chế liên lạc với Trung Quốc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ hồi tháng trước, ông Bessent đã trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong về vấn đề an toàn AI.