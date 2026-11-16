Mỹ thúc đẩy 4 dự luật siết xuất khẩu chip AI sau vụ Nvidia

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN

Nhóm các Hạ nghị sĩ Cộng hòa gồm John Moolenaar, Brian Mast và Rick Crawford ngày 13-11 kêu gọi Quốc hội sớm thông qua các dự luật nhằm tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip AI.

Các đề xuất được thúc đẩy sau những nghi vấn xoay quanh Nvidia và khách hàng Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore đang bị điều tra vì nghi chuyển lậu chip sang Trung Quốc.

Các nghị sĩ yêu cầu nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang, Giám đốc pháp chế Tim Teter và quan chức phụ trách kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ Jeffrey Kessler ra điều trần, làm rõ những rủi ro an ninh quốc gia từ vụ việc.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng chịu sức ép giải thích việc cấp phép bán chip cho Megaspeed, trong khi Bộ Tài chính cho biết từng ủng hộ đưa doanh nghiệp này vào danh sách hạn chế.

Một nội dung đáng chú ý là dự luật An ninh Tiếp cận từ xa, nhằm ngăn doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng năng lực tính toán của chip tiên tiến đặt ở nước ngoài thông qua dịch vụ điện toán đám mây, dù không trực tiếp mua được chip.

Các nghị sĩ muốn đưa những điều khoản kiểm soát chip vào dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) thường niên. Đây được xem là con đường thuận lợi để thông qua các biện pháp mới, song tiến độ vẫn chưa chắc chắn do Quốc hội Mỹ còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi kết thúc năm.