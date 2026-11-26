Triển lãm là cơ hội để công chúng tiếp cận những tác phẩm/sản phẩm mỹ thuật ứng dụng tuyển chọn. Ảnh: Minh Anh

Các tác phẩm trưng bày đến từ 12 tỉnh, thành phố, gồm 50 tác phẩm Thiết kế sáng tạo và 104 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng. Sự hiện diện song song của hai loại hình tạo nên một không gian đa dạng, từ những ý tưởng giàu tính thử nghiệm đến các sản phẩm chú trọng công năng và khả năng sử dụng.

Điểm đáng chú ý là sự phong phú trong lựa chọn, xử lý chất liệu. Gốm, gỗ, bạc, sơn mài, mây tre đan, bột gạo... được khai thác bằng những cách tiếp cận mới. Những chất liệu vốn gắn với nghề thủ công truyền thống được đặt trong ngôn ngữ tạo hình đương đại, mở rộng khả năng hiện diện trong không gian sống hiện đại.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức đã trao 22 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc hai loại hình Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng. Một số tác phẩm đoạt giải cũng cho thấy những tìm tòi đáng chú ý trong khai thác chất liệu và phát triển tính ứng dụng.

Chẳng hạn, bộ tác phẩm “Hà Nội sau vòm lá” của nhóm tác giả Huỳnh Đình Trường, Trương Ngọc Vinh và Trần Văn Hoàng, đoạt giải Nhì hạng mục Thiết kế sáng tạo, sử dụng vỏ quế từ các vùng nguyên liệu như Văn Yên (Lào Cai), Trà My (Đà Nẵng) để tạo hình những công trình văn hóa của Thủ đô. Chất liệu này còn có thể phát triển thành sản phẩm trang trí, quà tặng, vật dụng mang hương thơm dược liệu. Từ một nguyên liệu bản địa, các tác giả đã mở ra hướng khai thác mới, kết hợp giá trị thẩm mỹ với khả năng ứng dụng.

Ở hạng mục Thiết kế sáng tạo, bộ sơn mài “Vàng son đất Việt” của LAMPHONG Studio giành giải Nhất. Giải Nhất hạng mục Sản phẩm ứng dụng thuộc về “Bình hút lộc Liên Hoa” bằng bạc của tác giả Quách Phan Tuấn Anh. Những tác phẩm được vinh danh cho thấy sự tìm tòi về chất liệu, hình thức và ngôn ngữ tạo hình, đồng thời gợi mở khả năng phát triển sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Việt.

Tuy nhiên, một tác phẩm được đánh giá cao trong triển lãm chưa đồng nghĩa với việc có thể đứng vững trên thị trường. Sản phẩm muốn đến được với người tiêu dùng còn phải đáp ứng yêu cầu về công năng, độ bền, giá thành, thị hiếu và khả năng sản xuất. Đây là khoảng cách mà người sáng tạo khó có thể tự mình thu hẹp nếu thiếu sự đồng hành của doanh nghiệp và các đơn vị phân phối.

Vì thế, điều cần được phát huy từ những cuộc triển lãm như thế này là hoạt động kết nối thực chất giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp. Những ý tưởng sáng tạo cần có cơ hội được đầu tư, hoàn thiện và thương mại hóa; các giá trị thủ công truyền thống cũng cần được hỗ trợ bằng thiết kế và công nghệ để tìm được chỗ đứng trong đời sống hôm nay.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10/12 là cơ hội để công chúng khám phá những tìm tòi mới của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam. Sức sống của lĩnh vực này sẽ được khẳng định rõ hơn khi những sáng tạo mang bản sắc văn hóa thực sự trở thành sản phẩm hữu ích, được đón nhận và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.