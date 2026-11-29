Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thị Thu Hiền chia sẻ tại tọa đàm

Tọa đàm tập trung trao đổi giải pháp đưa tác phẩm mỹ thuật đến gần công chúng, đồng thời phát huy giá trị nghệ thuật trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, mỹ thuật có vai trò quan trọng trong việc tạo nên bản sắc và sức hút cho các sản phẩm văn hóa.

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, mỹ thuật không chỉ là nền tảng sáng tạo biểu cảm mà còn góp phần hình thành giá trị đặc trưng của sản phẩm, thương hiệu.

Khách tham quan xem triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Tuy nhiên, việc khai thác giá trị mỹ thuật, nhất là các chất liệu và kỹ thuật truyền thống như sơn mài, gốm, điêu khắc… vẫn còn rời rạc, thiếu sự liên kết giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp sản xuất.

Để các giá trị mỹ thuật truyền thống trở thành nguồn lực kinh tế bền vững, cần xây dựng mô hình hợp tác đa bên, đồng thời nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật truyền thống vào sản phẩm đương đại.

GS.TS Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM phát biểu

GS Nguyễn Xuân Tiên cho rằng, để mỹ thuật truyền thống có thể phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa với khả năng cạnh tranh trên thị trường, cần cân bằng giữa bản sắc văn hóa, quy mô sản xuất và kênh phân phối. Đây cũng là những yếu tố cần được quan tâm trong quá trình hình thành chuỗi giá trị cho sản phẩm mỹ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thị Thu Hiền cho biết, mục tiêu của tọa đàm là cùng trao đổi, tìm giải pháp để tác phẩm mỹ thuật đến gần công chúng hơn, đồng thời tạo giá trị kinh tế cho nghệ sĩ và người làm nghề.

Những ý kiến, đề xuất tại tọa đàm sẽ được Sở tiếp thu, tổng hợp để tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp hỗ trợ lĩnh vực mỹ thuật phát triển gắn với công nghiệp văn hóa.

Bà Trần Thị Thu Hiền nhìn nhận, TP.HCM có tiềm năng và lực lượng hoạt động mỹ thuật, song các không gian trưng bày, phòng tranh, sản phẩm mỹ thuật gắn với du lịch vẫn chưa thực sự tạo sức hút như kỳ vọng.

Việc đưa mỹ thuật đến với người dân, học sinh, sinh viên và du khách cần được quan tâm hơn, thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, truyền thông và mở rộng cơ hội tiếp cận tác phẩm.

Đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Theo bà, lĩnh vực mỹ thuật cần có định hướng và kế hoạch phát triển dài hạn, thay vì hoạt động riêng lẻ. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển mỹ thuật gắn với công nghiệp văn hóa, đồng thời tăng cường vai trò kết nối giữa nghệ sĩ, Hội Mỹ thuật, các đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở dự kiến hình thành nhóm chuyên gia tham vấn nhằm hỗ trợ xây dựng các giải pháp phát triển lĩnh vực mỹ thuật; quan tâm hoạt động xúc tiến, quảng bá tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật và mở rộng thị trường.

Việc thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia cũng được đặt ra nhằm hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình đưa tác phẩm ra thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm.

Các ý kiến cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái mỹ thuật

Tại tọa đàm, các đề xuất cũng tập trung vào việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo sử dụng yếu tố mỹ thuật truyền thống; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, tăng cường nghiên cứu vật liệu và số hóa các hoa văn, họa tiết, kỹ thuật mỹ thuật truyền thống.

Tọa đàm đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái mỹ thuật, góp phần đưa tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật tham gia sâu hơn vào đời sống, tạo thêm cơ hội phát triển thị trường và phát huy nguồn lực sáng tạo của TP.HCM.