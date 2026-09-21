Mỹ thuật Thanh Hóa ghi dấu tại Triển lãm khu vực Bắc miền Trung lần thứ 30

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV lần thứ 30, năm 2026.

Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm tập trung phản ánh nhiều đề tài về lịch sử, cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Cùng với nội dung tư tưởng, các tác giả có nhiều tìm tòi, sáng tạo về hình thức thể hiện, ngôn ngữ nghệ thuật và chất liệu, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng của mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung.

Tại lễ khai mạc, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã lựa chọn và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Theo kết quả được công bố, triển lãm có 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 6 giải Khuyến khích và 2 giải Nghệ sĩ trẻ.

Hội đồng Nghệ thuật cũng lựa chọn 20 tác giả có tác phẩm được giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 221 tác phẩm của 192 họa sĩ, nhà điêu khắc.

Đóng góp vào thành công chung của triển lãm, mỹ thuật Thanh Hóa có tác phẩm “Lễ cầu ngư” của họa sĩ Nguyễn Hoàng Linh đoạt giải Khuyến khích và tác phẩm “Đồng Giao” của tác giả Cao Sĩ Luân đoạt giải Nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh đó, 8 tác giả của Thanh Hóa có tác phẩm được giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Việc có 48 tác phẩm của 46 tác giả được lựa chọn trưng bày, cùng các tác phẩm đoạt giải và được giới thiệu đề nghị xét giải thưởng cấp Trung ương, cho thấy sự tham gia tích cực của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc Thanh Hóa tại một trong những hoạt động mỹ thuật có quy mô khu vực.

Họa sĩ, nhà điêu khắc và đại biểu trao đổi về những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện để các họa sĩ, nhà điêu khắc công bố những sáng tác mới, giao lưu, trao đổi chuyên môn và đưa các giá trị nghệ thuật tạo hình đến gần hơn với công chúng. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu những nét đặc sắc về vùng đất, con người và đời sống văn hóa của các địa phương trong khu vực.

Với Thanh Hóa, triển lãm tiếp tục là không gian để các văn nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, giới thiệu những sáng tác mới và khẳng định sức sáng tạo của mỹ thuật xứ Thanh trong đời sống mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25/9.