Mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc: Lan tỏa bản sắc, khơi nguồn sáng tạo

Sự kiện nhằm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của các họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc 9 tỉnh trong khu vực.

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, tổ chức triển lãm và phát triển mỹ thuật tại Điện Biên.

Triển lãm trưng bày 225 tác phẩm ở các loại hình hội họa, đồ họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt của 184 tác giả. Các tác phẩm được sáng tác bằng nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, khắc gỗ, khắc đồng, gỗ, gốm…Trong số các tác giả tham gia có 98 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, cùng các hội viên, cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu và Điện Biên.

Các tác phẩm phản ánh đời sống, con người, cảnh sắc thiên nhiên và những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Triển lãm đồng thời là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh vùng Tây Bắc - Việt Bắc.

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc, họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật khu vực III đánh giá, mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc nhiều năm qua đã khẳng định bản sắc riêng, gắn với truyền thống văn hóa các dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên và con người vùng miền. Đây cũng là nền tảng hình thành các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc có năng lực sáng tạo và tình yêu nghề.

Theo họa sĩ Vi Kiến Thành, tại triển lãm, các tác giả đã giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu được sáng tác trong hai năm 2025–2026, thể hiện cảm nhận và góc nhìn nghệ thuật về quê hương, đất nước, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình đổi mới và phát triển.

Đông đảo người dân, du khách đến tham quan triển lãm.

Ban Tổ chức công bố và trao 14 giải thưởng, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 8 giải Khuyến khích và 3 giải dành cho tác phẩm của các tác giả trẻ dưới 35 tuổi. Hội đồng nghệ thuật cũng lựa chọn một số tác phẩm có chất lượng của hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các địa phương và cộng tác viên để giới thiệu tham dự Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Trong khuôn khổ triển lãm, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên trao giải cho 11 tác phẩm đạt giải tại Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, với chủ đề “Sắc miền Ban”.

Đông đảo người dân, du khách đến tham quan triển lãm.

Dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, tổ chức triển lãm và phát triển mỹ thuật tại Điện Biên.

Triển lãm diễn ra từ nay đến 15/10.