Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí trên máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider

Bộ Không quân Mỹ ngày 13/11 thông báo lực lượng này vào tuần trước đã tiến hành đợt thử nghiệm thả vũ khí từ máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider, đánh dấu bước chuyển của dòng phi cơ thế hệ mới từ giai đoạn bay thử nghiệm sang nền tảng vũ khí tác chiến thực tế.

Trong đợt thử nghiệm, chiếc B-21 đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở bang California và thực hiện thả một loại vũ khí thông thường. Bộ Không quân Mỹ cho biết kết quả này chứng minh các mô hình kỹ thuật số và kiến trúc hệ thống mở của máy bay hoạt động đúng như kỳ vọng.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Ken Wilsbach khẳng định: “Đợt thử nghiệm vũ khí này chứng minh chương trình B-21 đang đạt kết quả vượt trội."

B-21 Raider được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại, dày đặc, đồng thời có năng lực mang và phóng cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Không quân Mỹ đã trao hợp đồng phát triển máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo này cho tập đoàn Northrop Grumman vào năm 2015, cùng sự tham gia của các đối tác gồm Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems và Spirit AeroSystems (đơn vị trực thuộc Boeing).

Không quân Mỹ cho biết tiến độ chương trình B-21 hiện đang vượt kế hoạch, trong đó, chiếc máy bay tác chiến đầu tiên dự kiến sẽ được đưa về biên chế tại Căn cứ Không quân Ellsworth ở bang Nam Dakota vào năm 2027./.