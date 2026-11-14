Mỹ thử nghiệm thành công thả vũ khí thông thường từ máy bay ném bom B-21 Raider

Kết quả thử nghiệm cho thấy mức độ hoàn thiện của kiến trúc hệ thống mở trên B-21. (Nguồn: Không quân Mỹ)

Theo kênh truyền thông Army Recognition, đây là bước tiến trong quá trình phát triển dòng máy bay được xác định sẽ trở thành trụ cột của lực lượng máy bay ném bom Mỹ trong tương lai.

Theo Bộ Không quân Mỹ, cuộc thử nghiệm diễn ra trong tuần trước, nhằm kiểm chứng các mô hình kỹ thuật số và kiến trúc hệ thống mở của B-21, qua đó hỗ trợ khả năng tích hợp nhanh các loại vũ khí mới và thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ thay đổi.

Cùng ngày, tập đoàn Northrop Grumman, nhà thầu chính của chương trình B-21, cũng xác nhận cuộc thử nghiệm và đánh giá đây là bước tiến quan trọng hướng tới năng lực tác chiến của máy bay. Tuy nhiên, cả hai thông báo đều không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng, thời điểm cụ thể, điều kiện thả vũ khí hay kết quả đánh giá mục tiêu. Các bên cũng không khẳng định đây là lần đầu tiên B-21 thả vũ khí trong quá trình thử nghiệm.

Không quân Mỹ cho biết, quá trình chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm bao gồm hàng nghìn giờ mô phỏng trong môi trường bản sao số (digital twin) của B-21. Lực lượng thử nghiệm phối hợp B-21 sử dụng các mô hình này để dự đoán và điều chỉnh quỹ đạo của vũ khí trước khi máy bay thực hiện chuyến bay. Kết quả thả vũ khí trên thực tế cung cấp dữ liệu để đối chiếu với những dự đoán đó.

Không quân Mỹ cũng nhấn mạnh, kết quả thử nghiệm cho thấy mức độ hoàn thiện của kiến trúc hệ thống mở trên B-21. Thiết kế này nhằm tạo điều kiện tích hợp thêm vũ khí và năng lực mới trong tương lai, giúp máy bay thích ứng với các mối đe dọa và yêu cầu nhiệm vụ đang thay đổi. Tuy nhiên, các thông báo chưa đưa ra thời gian tích hợp cụ thể hay dữ liệu so sánh để chứng minh tốc độ đưa một loại vũ khí mới vào sử dụng.

B-21 hiện vẫn trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm, trong khi hoạt động sản xuất cũng được triển khai song song. Cuộc thử nghiệm thả vũ khí bổ sung bằng chứng về năng lực thực hiện nhiệm vụ của máy bay, nhưng chưa đồng nghĩa với việc hoàn tất quá trình phát triển, thử nghiệm tác chiến hay sẵn sàng triển khai chiến đấu.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa việc thả vũ khí trong một chuyến bay thử nghiệm và năng lực tấn công tác chiến hoàn chỉnh. Cuộc thử nghiệm xác nhận một chức năng cụ thể trong những điều kiện nhất định, nhưng chưa chứng minh máy bay có thể hoàn thành toàn bộ quy trình, từ xâm nhập không phận được phòng thủ, xác định mục tiêu thực tế đến sử dụng vũ khí đạt hiệu quả theo yêu cầu.

Northrop Grumman cho biết, B-21 thể hiện khả năng tàng hình tốt trong các cuộc thử nghiệm và dự kiến trở thành máy bay có khả năng sống sót cao nhất trong đội hình Không quân Mỹ.

Northrop Grumman là nhà thầu chính phát triển B-21 Raider. Chương trình B-21 hướng tới mục tiêu cung cấp ít nhất 100 máy bay. Dòng máy bay này dự kiến từng bước thay thế B-1 Lancer và B-2 Spirit, trở thành một thành phần trung tâm trong lực lượng máy bay ném bom của Không quân Mỹ.

Giá trị tác chiến dự kiến của B-21 dựa trên sự kết hợp giữa tầm bay xa, khả năng tàng hình, kết nối mạng và tích hợp vũ khí linh hoạt. Những đặc tính này đáp ứng các yêu cầu khác nhau của một nhiệm vụ tấn công: tiếp cận các khu vực tác chiến ở khoảng cách xa, xâm nhập không phận được phòng thủ, chia sẻ thông tin và sử dụng vũ khí nhằm vào các mục tiêu được giao.