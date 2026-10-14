Mỹ thử nghiệm thành công công nghệ dẫn đường AI cho tên lửa siêu vượt âm

Minh họa một tên lửa siêu vượt âm đang bay.

Nhà thầu quốc phòng Mỹ General Dynamics Mission Systems đã thử nghiệm một công nghệ định vị bằng tần số vô tuyến được thiết kế để giúp các phương tiện siêu vượt âm duy trì đường bay trong môi trường không có GPS.

Được thực hiện cùng với Trung tâm Tên lửa và Hàng không thuộc Bộ tư lệnh Phát triển Năng lực Tác chiến Quân đội Mỹ, đợt thử nghiệm đã tích hợp hệ thống Định vị Đa quỹ đạo (MO-Nav) của công ty vào phương tiện thử nghiệm tái sử dụng Talon-A.

Theo công ty, đợt diễn tập đã cho thấy Talon-A có thể định vị mà không cần GPS ở tốc độ vượt quá Mach 5 (6.174km/h).

MO-Nav là một bo mạch nhỏ gọn, đơn lẻ, khai thác nhiều Hệ thống Vệ tinh Định vị Toàn cầu, các tín hiệu cơ hội và các tín hiệu vị trí, định vị và thời gian khác để hỗ trợ định vị khi không có sẵn GPS.

"Công nghệ trong môi trường không có GPS có thể nói là một trong những lỗ hổng năng lực lớn nhất đối với các lực lượng liên quân", ông Matt Elliott, Giám đốc mảng kinh doanh Vũ khí và Định vị tại General Dynamics Mission Systems cho biết.

Ông nói thêm: "Các chương trình đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tích hợp các giải pháp thay thế cho GPS và mở rộng khả năng sẵn sàng của nhiệm vụ. General Dynamics Mission Systems đang cho phép các chương trình liên tục vượt qua mối đe dọa bằng các nâng cấp phần mềm thay vì yêu cầu chèn thêm phần cứng mới".

Stratolaunch phóng phương tiện siêu thanh Talon-A từ máy bay Roc.

Về Talon-A

Talon-A là một phương tiện thử nghiệm siêu vượt âm có thể tái sử dụng hoàn toàn do Stratolaunch phát triển. Nó có thể thực hiện các chuyến bay thời gian dài ở tốc độ lên tới Mach 6 (7.408km/h).

Phương tiện có trọng lượng phóng khoảng 2.722kg, chiều dài 8,5m và sải cánh 3,4m.

Được phát triển bởi Stratolaunch, nó mang theo các tải trọng nội bộ mật để thu thập dữ liệu trong các điều kiện bay thực tế.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Talon-A có thể lượn trở lại một điểm hạ cánh được chỉ định và tự động hạ cánh xuống một đường băng thông thường.

Theo Nextgen Defense