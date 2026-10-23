Mỹ thử nghiệm tàu không người lái siêu tốc Typhoon trong tập trận Keen Sword 27 tại Nhật Bản

Tàu mặt nước không người lái (USV) Typhoon do công ty công nghệ quốc phòng Splash Industries của Mỹ chế tạo vừa hoàn thành bài trình diễn đánh chặn trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Keen Sword 27. Hoạt động thực nghiệm diễn ra ngày 21/10 tại khu vực biển gần Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.

Theo chuyên trang quốc phòng Defence Blog, nội dung thử nghiệm tập trung vào khả năng cơ động và tiếp cận mục tiêu trên mặt nước ở cự ly gần. Đây là bước đi cụ thể trong chuỗi đánh giá của quân đội Mỹ về tiềm năng ứng dụng các nền tảng tự hành cỡ nhỏ hỗ trợ hoạt động tác chiến hải quân.

Thông số kỹ thuật và đặc tính vận hành của Typhoon

Về thiết kế kỹ thuật, Typhoon là mẫu phương tiện không người lái mặt nước có chiều dài thân vỏ khoảng 3,4 m. Tàu được trang bị hệ thống đẩy phản lực nước (waterjet), cho phép tối ưu hóa lực đẩy khi di chuyển ở tốc độ cao và tăng tính linh hoạt khi đổi hướng đột ngột.

Theo số liệu công bố từ Splash Industries, Typhoon có thể duy trì vận tốc ổn định trên 50 hải lý/giờ (tương đương hơn 92 km/h). Thậm chí, Giám đốc điều hành Ivan Avanesov từng cho biết phương tiện này đã đạt mốc vận tốc thử nghiệm kỷ lục lên tới hơn 70 hải lý/giờ (gần 130 km/h). Nhờ kích thước nhỏ gọn kết hợp động cơ phản lực nước, tàu tạo ra tiết diện phản xạ radar và độ bộc lộ nhiệt tương đối thấp trên mặt biển.

Trong đợt diễn tập Keen Sword 27, nhiệm vụ của Typhoon là mô phỏng tình huống đánh chặn đối phương trên mặt biển. Dữ liệu công khai hiện chưa đề cập đến loại mục tiêu giả định, quy trình cơ động tiếp cận cụ thể hay việc triển khai hỏa lực thực tế trong bài tập.

Tàu mặt nước không người lái Typhoon của Mỹ trình diễn khả năng đánh chặn trong cuộc tập trận Keen Sword 27 tại Nhật Bản ngày 21/10/2026. Ảnh: Rylan Adcock/Defence Blog.

Khả năng ghép nối tự động và mô-đun tác chiến Airstrike Pack

Trước khi xuất hiện tại Nhật Bản, Typhoon đã tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC vào tháng 7/2026. Tại đây, phương tiện tự hành này đã thực hiện thành công thao tác tiếp cận tàu đổ bộ tấn công USS Essex của Hải quân Mỹ và tự động tiến vào khoang chứa phương tiện đổ bộ mà không cần can thiệp điều khiển thủ công trực tiếp.

Bên cạnh đó, Typhoon từng vượt qua điều kiện biển động sóng lớn để tiếp cận một tàu sân bay Mỹ hoạt động cách bờ hơn 160 km. Các dữ liệu này khẳng định phương tiện có khả năng hỗ trợ công tác tiếp tế, vận tải hậu cần tầm gần và liên lạc giữa các đơn vị hạm đội.

Tàu không người lái Typhoon được trang bị mô-đun Airstrike Pack, cho phép triển khai UAV tấn công từ mặt biển. Ảnh: Splash Industries.

Đáng lưu ý, vào tháng 8/2026, Splash Industries đã phát triển thêm mô-đun Airstrike Pack tích hợp trên thân tàu. Gói nâng cấp này cho phép Typhoon phóng các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một chiều trực tiếp từ mặt biển. Hệ thống hoạt động dựa trên phần mềm chỉ huy Splash C2, giúp người vận hành kích hoạt lệnh phóng từ xa.

Chiến thuật phối hợp biên đội và triển vọng thực tế

Cuộc tập trận Keen Sword 27 diễn ra từ ngày 19 đến 29/10, quy tụ hàng chục nghìn quân nhân cùng nhiều tàu chiến, máy bay của Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Các nội dung bao gồm tác chiến đổ bộ, phòng không, phòng thủ tên lửa và tiếp vận hàng hải.

Việc đưa phương tiện mặt nước không người lái cỡ nhỏ vào diễn tập thực binh giúp kiểm chứng mô hình phối hợp giữa khí tài tự hành và tàu chiến truyền thống. Ưu thế của tàu không người lái như Typhoon là tính cơ động cao, giá thành thấp và loại bỏ rủi ro về sinh mạng thủy thủ đoàn.

Tuy nhiên, hiệu quả tác chiến lâu dài của USV vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, độ bền động lực và năng lực duy trì kết nối chỉ huy trong môi trường bị tác chiến điện tử chế áp. Đến thời điểm hiện tại, Hải quân Mỹ vẫn đang trong giai đoạn đánh giá thử nghiệm và chưa có quyết định chính thức về việc biên chế Typhoon thành hệ thống chiến đấu tiêu chuẩn.