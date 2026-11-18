Theo phóng viên TTXVN tại New York, đợt thử nghiệm diễn ra vào khoảng 14h20’ (giờ miền Đông), khiến các kênh truyền hình và đài phát thanh trên toàn nước Mỹ phát ra âm thanh cảnh báo kèm thông điệp thử nghiệm trong khoảng một phút. Đây là hoạt động kiểm tra vận hành định kỳ do Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ phối hợp với Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ thực hiện theo quy định của pháp luật. Người dân khi theo dõi truyền hình và phát thanh đã nghe thấy tín hiệu âm thanh cùng lời thông báo khẳng định đây chỉ là đợt thử nghiệm toàn quốc của Hệ thống Cảnh báo khẩn cấp do cơ quan này phát đi và công chúng không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.

Mặc dù đợt thử nghiệm này được lên kế hoạch và thông báo công khai từ tháng 9, nhưng sự kiện này vẫn thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh nước Mỹ vừa trải qua chuỗi sự cố công nghệ như lệnh dừng bay toàn quốc, sự cố gián đoạn của tập đoàn chế tạo phần mềm Microsoft và sự cố kỹ thuật tại ngân hàng JPMorgan Chase. Trước các tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội về khả năng mất điện diện rộng, cơ quan trên đã lên tiếng đính chính rằng đợt thử nghiệm chỉ kéo dài một phút, hoàn toàn không có sự cố mất điện hay tình huống khẩn cấp bí mật nào. Đợt thử nghiệm trên không bao gồm việc Hệ thống Cảnh báo khẩn cấp không dây gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người dân.

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động này, Giám đốc Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ Cameron Hamilton nhấn mạnh trong tình huống khẩn cấp, từng giây đều mang tính quyết định để bảo vệ an toàn cho công chúng. Ông cho biết các đợt kiểm tra vận hành giúp cơ quan chức năng phát hiện và khắc phục sớm các sự cố kỹ thuật tiềm ẩn trước khi tình huống khẩn cấp thực tế xảy ra. Theo quy định pháp luật được ban hành năm 2015, các đợt thử nghiệm toàn quốc nói trên bắt buộc phải diễn ra tối thiểu 3 năm một lần, với lần thử nghiệm gần nhất trước đó được thực hiện vào tháng 10/2023.

Hệ thống cảnh báo công cộng tại Mỹ có lịch sử phát triển lâu đời, bắt đầu từ hệ thống CONELRAD do Tổng thống Harry S. Truman thiết lập năm 1951 nhằm ứng phó với nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đến năm 1963, Hệ thống Phát sóng khẩn cấp ra đời và sau đó được thay thế bằng Hệ thống Cảnh báo khẩn cấp hiện hành vào năm 1997. Hiện nay, hệ thống này được chính quyền Mỹ sử dụng để cảnh báo công chúng trước nhiều kịch bản nguy hiểm như thời tiết khắc nghiệt, bắt cóc trẻ em hoặc các tình huống khẩn cấp cộng đồng khác.