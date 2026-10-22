Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hoạt động phạm pháp, nguy cơ đối với an toàn công cộng hoặc vi phạm quy định nhập cư, bao gồm gian lận và khai báo sai sự thật.

Trong số này, ít nhất 4.000 trường hợp liên quan đến birth tourism, tức người nước ngoài đến Mỹ chủ yếu nhằm sinh con tại đây. Bộ Ngoại giao chưa công bố quốc tịch của những người bị ảnh hưởng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott khẳng định chính quyền hiện nay đang thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền tiền nhiệm nào, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục xử lý những trường hợp lợi dụng thị thực để vi phạm pháp luật hoặc gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Số liệu công bố cho thấy đến tháng 9-2026, khoảng 250.000 thị thực đã bị thu hồi, trước khi tổng số vượt 300.000 trong tháng 10.

Trong năm 2025, khoảng 25% trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hành vi hành hung hoặc các tội danh tương tự; 22% liên quan đến lái xe khi say rượu hoặc chịu ảnh hưởng của chất kích thích; 7% liên quan đến trộm cắp và 7% liên quan đến lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện.

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý việc thu hồi thị thực không đồng nghĩa mọi trường hợp đều bị trục xuất, bởi biện pháp tiếp theo phụ thuộc tình trạng pháp lý của từng cá nhân.