Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực, tăng cường kiểm soát nhập cư

Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hoạt động phạm pháp, nguy cơ đối với an toàn công cộng hoặc vi phạm quy định nhập cư, bao gồm gian lận và khai báo sai sự thật. Trong số này, ít nhất 4.000 trường hợp liên quan đến hoạt động du lịch sinh con tại Mỹ (birth tourism), tức việc người nước ngoài đến Mỹ chủ yếu nhằm sinh con tại đây. Bộ Ngoại giao chưa công bố quốc tịch của những người bị thu hồi thị thực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott khẳng định chính quyền Tổng thống Trump đang thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trước đây. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục xử lý những người sử dụng thị thực để nhập cảnh hoặc lưu trú nhưng vi phạm pháp luật, gian lận hoặc gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Theo số liệu được công bố, đến tháng 9/2026, số thị thực bị thu hồi kể từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump đã đạt khoảng 250.000, trước khi vượt mốc 300.000 vào tháng 10. Trong năm 2025, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đã xem xét khoảng 23.000 trường hợp.

Thống kê về các trường hợp bị thu hồi thị thực trong năm 2025 cho thấy khoảng 25% liên quan đến hành vi hành hung hoặc các tội danh tương tự, 22% liên quan đến lái xe khi say rượu hoặc chịu ảnh hưởng của chất kích thích, 7% liên quan đến trộm cắp và 7% liên quan đến lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện.

Động thái trên phản ánh việc chính quyền Trump tiếp tục siết chặt thực thi các quy định về thị thực và nhập cư, với trọng tâm là xử lý hành vi vi phạm pháp luật, gian lận hồ sơ và những trường hợp bị đánh giá có nguy cơ đối với an toàn công cộng. Tuy nhiên, việc thu hồi thị thực không đồng nghĩa trong mọi trường hợp với quyết định trục xuất, biện pháp tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tình trạng pháp lý và hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân.