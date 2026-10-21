Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực, siết du lịch sinh con

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực nhập cảnh. Ảnh: Reuters

Số thị thực bị thu hồi đã tăng mạnh từ hơn 175.000 trường hợp tính đến ngày 10-8 lên hơn 300.000 trường hợp hiện nay. Trước đó, vào tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ từng công bố thu hồi hơn 100.000 thị thực, mức cao nhất tại thời điểm đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott khẳng định Washington áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật, gian lận thị thực hoặc bị xác định là gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Theo số liệu được công bố, phần lớn các trường hợp thu hồi thị thực liên quan đến hành vi phạm tội hoặc những lo ngại về an toàn công cộng. Trong đó, 25% liên quan đến hành hung và các hành vi tương tự, 22% liên quan đến lái xe khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép, trong khi trộm cắp và các hành vi liên quan đến ma túy, mỗi nhóm chiếm 7%.

Đáng chú ý, khoảng 4.000 trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hoạt động “du lịch sinh con”, tức việc phụ nữ mang thai sử dụng thị thực du lịch đến Mỹ để sinh con nhằm giúp con được hưởng quốc tịch Mỹ theo quy định về quyền công dân nơi sinh. Các trường hợp bị xử lý bao gồm cả những người trực tiếp thực hiện và tiếp tay cho hoạt động này.

Chiến dịch siết chặt thị thực còn nhắm vào một số người nước ngoài tham gia biểu tình ủng hộ Palestine hoặc có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Washington cũng tăng cường kiểm tra tài khoản trực tuyến của người xin thị thực.

Trong khi chính quyền Tổng thống Trump khẳng định các biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật, các tổ chức nhân quyền lo ngại việc gia tăng các rào cản và chi phí thị thực có thể gây khó khăn cho cả những người nhập cư hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa công bố thông tin chi tiết về quốc tịch của những người bị thu hồi thị thực.