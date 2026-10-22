Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Đài NBC News (Mỹ) ngày 21/10 đưa tin rằng các cơ sở của Mỹ tại khu vực đã liên tục trở thành mục tiêu của đòn đáp trả từ Iran, khiến Washington chịu thương vong đáng kể. Một số quân nhân Mỹ đồn trú tại các căn cứ ở Jordan đã được điều chuyển đến địa điểm khác. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng đang rút quân khỏi cơ sở quân sự tại Kuwait và Qatar.

Theo Press TV (Iran), trước đó một ngày có thông tin cho rằng Bộ Chiến tranh đang đánh giá lại tương lai các cơ sở quân sự của Mỹ tại Tây Á, sau khi Iran thực hiện đòn đáp trả gây hư hại cho một số cơ sở trọng yếu của Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Bộ Chiến tranh tiết lộ với truyền thông địa phương rằng cơ quan này đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để đánh giá các cơ sở bị hư hại và xác định xem những địa điểm nào sẽ cần thiết trong chiến lược quân sự tương lai của Washington.

Trong số các cơ sở trở thành mục tiêu tấn công của Iran nhằm đáp trả hành động gây hấn diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 7/4, có căn cứ Không quân al-Udeid tại Qatar. Hành động trả đũa này đã khiến Trung tâm Điều hành Không quân Kết hợp của quân đội Mỹ tại đây rơi vào tình trạng tê liệt, không thể hoạt động.

Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Saudi Arabia và Jordan cũng trở thành mục tiêu, trong khi cơ sở hạ tầng quân sự tại Bahrain chịu thiệt hại nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến năng lực hậu cần của quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Theo truyền thông Mỹ, bên cạnh việc cắt giảm lực lượng quân sự, người đứng đầu một số cơ quan ngoại giao của Mỹ trong khu vực vào ngày 21/10 cũng nhận thông báo rằng họ sẽ phải vận hành với số lượng nhân sự ít hơn.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đã bác bỏ thông tin cho rằng Washington đang chuẩn bị yêu cầu một số nhân viên cùng gia đình rời khỏi các đại sứ quán Mỹ trên khắp khu vực Tây Á. Nhưng ông xác nhận rằng lệnh yêu cầu sơ tán đã được ban hành đối với nhân sự tại Saudi Arabia. Ông Pigott viện dẫn các hoạt động ngày càng gia tăng của Houthi là lý do cho lệnh sơ tán này.