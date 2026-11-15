Mỹ thu giữ 1,2 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp từ Binance

Binance đã bị đánh cắp 6,3 tỷ USD trong vụ tấn công ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Hơn 6 tỷ USD đã bị đánh cắp từ Binance trong vụ tấn công ngày 29/10, theo CNBC.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, nhờ sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân, hơn 2,7 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã được phong tỏa.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc nhóm tin tặc TraderTraitor đứng sau vụ tấn công này.

DOJ cho biết đang phối hợp triển khai các biện pháp nhằm đối phó với nhóm tin tặc, trong đó có việc thu giữ và phong tỏa theo lệnh của tòa án lượng tiền mã hóa trị giá hơn 1,2 tỷ USD vừa bị đánh cắp từ Binance. Các đơn vị thuộc DOJ, lực lượng thực thi pháp luật và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đang phối hợp nhằm ngăn chặn việc tẩu tán số tài sản này.

Tuy nhiên, hoạt động truy vết và phong tỏa vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh nhóm hacker này tiếp tục tìm cách rửa tiền thông qua nhiều kênh giao dịch tiền mã hóa.

DOJ cũng cho biết nhà chức trách đã vô hiệu hóa hệ thống máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây mà tin tặc sử dụng trong chiến dịch lừa đảo mang tên FaceStealer. Chiến dịch này được cho là đã khiến hơn 400 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp trong 18 tháng qua.

Trong thủ đoạn này, tin tặc sử dụng các tài khoản bị chiếm đoạt và hình ảnh, video của những người quen biết với nạn nhân, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo khuôn mặt và giọng nói (deepfake), từ đó tổ chức các cuộc họp trực tuyến giả.

Sau khi tham gia cuộc họp, chúng thông báo hệ thống đang gặp sự cố kỹ thuật và yêu cầu nạn nhân thực hiện các thao tác khắc phục. Thực chất, đây là cách để cài mã độc vào máy tính, chiếm quyền kiểm soát các kênh liên lạc, đánh cắp tiền mã hóa và tiếp tục nhắm đến những người có liên hệ với nạn nhân.

Đáng chú ý, hoạt động chiếm đoạt tài sản đôi khi chỉ diễn ra nhiều tháng, thậm chí hơn một năm sau khi tin tặc xâm nhập thành công vào hệ thống ban đầu.

Những người hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa và Web3 là nhóm đặc biệt dễ trở thành mục tiêu của thủ đoạn này.

Trợ lý Giám đốc Văn phòng FBI tại Los Angeles, ông Patrick Grandy, mô tả FaceStealer là "một thủ đoạn thao túng tâm lý có hiệu quả rất cao, có khả năng đánh lừa ngay cả những người dùng máy tính giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về kỹ thuật, bảo mật".

Ông Grandy nói thêm: "Chiêu thức này lợi dụng niềm tin của chúng ta vào các nền tảng họp trực tuyến phổ biến và những mối quan hệ cá nhân thân thiết. Nếu bạn không thể hình dung ra một tình huống mà mình có thể trở thành nạn nhân của thủ đoạn này, thì có lẽ bạn chưa suy nghĩ đủ đa chiều".

Trong một tuyên bố, Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia M. Scott Proctor nhấn mạnh: "Mỹ sẽ đáp trả những nỗ lực trục lợi thông qua tội phạm mạng. Vụ An ninh Quốc gia sẽ sử dụng mọi công cụ trong khả năng để thu giữ và hoàn trả những tài sản tin tặc có được một cách bất hợp pháp".