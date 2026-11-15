Mỹ thông tin về nguyên nhân gây ra sự cố hàng không
Ngày 14/11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố dẫn đến việc Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc hôm 13/11 bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do nhà thầu L3Harris thực hiện. Giới chức Mỹ đang xác định nguyên nhân là lỗi thao tác, lắp đặt hay thiết bị bị hỏng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-thong-tin-ve-nguyen-nhan-gay-ra-su-co-hang-khong-246261115125044483.htm