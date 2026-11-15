Mỹ thông tin về nguyên nhân gây ra sự cố hàng không

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ tháng 12-2026 đến tháng 5-2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, do El Nino hoạt động mạnh.