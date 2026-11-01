Mỹ thông tin cho Nga về nguy cơ tấn công khủng bố tại Moscow

Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno. Ảnh: XINHUA

Hãng TASS đưa tin, theo thông tin được công bố ngày 31-10 (giờ địa phương), các lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp ứng phó an ninh phù hợp.

Hiện khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno đã tạm thời đóng cửa, toàn bộ hoạt động ra vào công viên bị kiểm soát và hạn chế nghiêm ngặt. Đại sứ quán Mỹ tại Nga phát cảnh báo khuyến cáo công dân không đến khu vực này, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác, tránh xa các điểm tập trung đông người tại Moscow.

Trước đó, vào tháng 3-2024, Đại sứ quán Mỹ tại Nga từng đưa ra cảnh báo tương tự về việc các phần tử cực đoan lên kế hoạch tấn công Moscow. Chỉ vài ngày sau, vụ thảm sát tàn khốc đã xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô, khiến hơn 140 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, FSB báo cáo vừa bắt giữ 2 cá nhân đến từ khu vực Transcaucasus, bị nghi vấn lên kế hoạch tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) hướng vào Moscow. Cả 2 nghi phạm đều mang quốc tịch nước ngoài và đang cư trú tại Nga. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.