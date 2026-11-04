Mỹ thông báo thời điểm đàm phán ba bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 6-8-2025. Ảnh: TTXVN

Trên mạng xã hội X, ông Witkoff nêu rõ: Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga trong 2 ngày 10 và 11-11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột giữa 2 nước. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Dự kiến, các nhà đàm phán Mỹ cũng sẽ gặp các quan chức châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) trong tuần này để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu xung đột, cũng như các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Mặc dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump nỗ lực làm trung gian để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Vòng đàm phán ba bên trước đó giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 2, nhưng kết thúc mà không đạt được bước đột phá đáng kể.