Mỹ thông báo thời điểm đàm phán ba bên với Nga, Ukraine tại Abu Dhabi

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner (trái) và ông Steve Witkoff (giữa) trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Kiev, ngày 6-9-2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trên mạng xã hội X, ông Steve Witkoff nêu rõ, Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga trong hai ngày 10 và 11-11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Dự kiến, các nhà đàm phán Mỹ cũng sẽ gặp các quan chức châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) trong tuần này để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu xung đột, cũng như các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Mặc dù chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực làm trung gian để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn.

Vòng đàm phán ba bên trước đó giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 2-2026, nhưng kết thúc mà không đạt được bước đột phá đáng kể.

Việc ba bên nối lại đối thoại sau 9 tháng gián đoạn diễn ra sau một loạt hoạt động ngoại giao của Mỹ tại Kiev và Mátxcơva. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý trở lại bàn đàm phán sau cuộc gặp ông Steve Witkoff tại St Petersburg cách đây hai tuần.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu thừa nhận nhu cầu bảo đảm an ninh của Nga cũng cần được xem xét trong một thỏa thuận hòa bình.