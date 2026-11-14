Mỹ thông báo oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider đã hoàn tất thử nghiệm thả vũ khí

Máy bay B-21 Raider hạ cánh tại sân bay Edwards sau khi hoàn thành một chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: TWZ.

Sự kiện này được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển dòng máy bay ném bom thế hệ mới của Mỹ, khi B-21 đã chứng minh khả năng mang và triển khai vũ khí trong điều kiện thử nghiệm.

Theo Không quân Mỹ, “Trong cuộc thử nghiệm, một máy bay thử nghiệm B-21 cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards, California, đã phóng một loại vũ khí thông thường, xác nhận tính chính xác của các mô hình kỹ thuật số và độ hoàn thiện của kiến ​​trúc hệ thống mở của nó. Cuộc thử nghiệm này chứng minh khả năng tấn công của B-21, chứng minh khả năng nhanh chóng trang bị vũ khí mới và củng cố vai trò của nó như là xương sống tương lai của phi đội máy bay ném bom Mỹ”.

Thông cáo báo chí của Không quân Mỹ không nêu tên loại vũ khí được đề cập hoặc cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về vụ việc. Máy bay B-21 được thiết kế để mang nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân. Tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A (LRSO) vẫn đang trong quá trình phát triển dự kiến ​​sẽ là một phần đặc biệt quan trọng trong kho vũ khí của máy bay Raider.

Hiện tại, Không quân Mỹ được biết là đang vận hành hai chiếc B-21 Raider phiên bản tiền sản xuất trong tổng số sáu chiếc dự kiến ​​cho lực lượng thử nghiệm. Trước đây, lực lượng này từng tuyên bố sẽ mua ít nhất 100 chiếc B-21, nhưng dự kiến ​​con số về quy mô phi đội mới sẽ được công bố vào năm tới . Đầu năm nay, Không quân và Northrop Grumman đã công bố kế hoạch đẩy nhanh sản xuất máy bay ném bom này.

B-21 Raider bay thử nghiệm. Ảnh: TWZ.

“Cuộc thử nghiệm vũ khí này chứng minh chương trình B-21 đang phát triển vượt bậc”, Tướng Ken Wilsbach, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, cho biết trong một tuyên bố hôm 14/11. “Chúng ta đang xây dựng một phi đội ấn tượng, sẽ cung cấp cho lực lượng liên hợp của chúng ta những lựa chọn tấn công xuyên phá đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ tới”.

Chương trình B-21 hiện đang được đẩy nhanh cả về sản xuất lẫn thử nghiệm, hướng tới mục tiêu đưa máy bay vào biên chế tại căn cứ không quân Ellsworth trong năm 2027.

Ông Tom Jones, Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận Hệ thống Hàng không của Northrop Grumman, cho biết lực lượng thử nghiệm liên hợp B-21 đang triển khai các hoạt động kiểm tra với tốc độ rất cao.

Theo ông Jones, B-21 Raider có khả năng mang tải trọng linh hoạt, đáp ứng nhiều yêu cầu tác chiến khác nhau, từ tấn công tầm xa đến hoạt động trong những khu vực được phòng thủ dày đặc. Thiết kế của máy bay cũng cho phép tích hợp các loại vũ khí và năng lực tác chiến mới trong tương lai, qua đó duy trì khả năng nâng cấp theo thời gian.

Trước đó, trong năm nay, B-21 đã thử nghiệm thành công khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Thành tựu này cho phép kéo dài thời gian bay phục vụ các chương trình thử nghiệm.

Hai chiếc B-21 đầu tiên tại sân bay Edwards. Ảnh: TWZ.

Máy bay B-21 được trang bị những công nghệ tàng hình tiên tiến và đã thể hiện khả năng giảm thiểu dấu hiệu bị phát hiện trong các cuộc kiểm tra. Northrop Grumman đánh giá B-21 có tiềm năng trở thành một trong những máy bay có khả năng sống sót cao nhất trong đội bay hiện nay của quân đội Mỹ.

Để đáp ứng kế hoạch sản xuất, Northrop Grumman gần đây đã đưa vào hoạt động một cơ sở sản xuất B-21 mới tại Layton, bang Utah, với diện tích nhà xưởng bổ sung khoảng 24.600 m².

Cùng thời điểm, tập đoàn cũng khởi công mở rộng nhà máy số 42 tại Palmdale, bang California. Dự án bổ sung một khu nhà xưởng lắp ráp tổng diện tích khoảng 92.900 m², nhằm đẩy nhanh tiến độ chế tạo B-21.

Northrop Grumman cho biết chương trình đã hoàn thành trước thời hạn vài tháng một loạt thử nghiệm độ bền mỏi trong toàn bộ vòng đời thiết kế của máy bay.

Biên đội B-21 đầu tiên cũng đã được triển khai tại căn cứ không quân Ellsworth. Công ty hiện tích cực chuẩn bị các hoạt động bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn, phục vụ mục tiêu đưa B-21 vào hoạt động từ năm 2027.

Theo Investing, TWZ