Mỹ cho biết các cuộc tiếp xúc với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu đã đạt tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, bất đồng về sự tham gia của châu Âu trong vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa được giải quyết, trong khi Kiev cảnh báo nguy cơ Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 16/11, ông Jared Kushner, con rể và cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ông cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã trao đổi với Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov về các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán. Hai đặc phái viên Mỹ cũng tiến hành điện đàm với đại diện Ukraine và các đối tác châu Âu.

Ông Kushner nhận định các bên đang đạt tiến triển thông qua phối hợp chặt chẽ, hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột, củng cố an ninh châu Âu và tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều thách thức và việc đạt được thỏa thuận cuối cùng sẽ đòi hỏi các bên đưa ra những quyết định khó khăn.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã tiến hành các cuộc trao đổi trực tuyến với hai đặc phái viên Mỹ cùng đại diện châu Âu về triển vọng giải quyết xung đột. Theo ông Zelensky, đại diện Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Italy và Ba Lan đã tham gia các cuộc thảo luận và dự kiến tiếp tục góp mặt trong những cuộc tiếp xúc với phía Nga. Ông thừa nhận các cuộc trao đổi không dễ dàng, song cho biết các bên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp tại Berlin với sự tham gia của các quốc gia thuộc “Liên minh những nước sẵn sàng” ủng hộ Ukraine.

Trước đó, tuần qua, quan chức Mỹ, Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán ba bên đầu tiên sau 9 tháng tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE). Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva, ông Kushner và ông Witkoff cho biết đại diện châu Âu sẽ tham gia vòng thương lượng tiếp theo. Tuy nhiên, ngày 16/11, ông Yuri Ushakov tuyên bố Nga chưa nhất trí về sự tham gia của các đại diện châu Âu, cho thấy vẫn còn khác biệt giữa các bên về khuôn khổ đàm phán.