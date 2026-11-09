Mỹ Thới trao Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Thới Trần Minh Nhựt trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Sáng 9/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Thới tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Trần Minh Nhựt mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp kinh nghiệm, ý kiến tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe, đời sống của đảng viên cao tuổi; tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà đối với những đồng chí đau yếu, không thể tham dự buổi lễ, bảo đảm chu đáo, trang trọng.