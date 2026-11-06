Mỹ Thới phát huy vai trò của người dân trong phòng cháy, chữa cháy

Phần thi của tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tổ 21, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới tại hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh năm 2026.

Tại khu dân cư, nhất là nơi có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu người dân chủ quan, thiếu kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống. Để phát huy vai trò của người dân trong phòng cháy, chữa cháy, kết nối các hộ gia đình, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố, phường Mỹ Thới triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Khi có cháy, các thành viên nhanh chóng thông báo, huy động nhân lực và phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu, cứu người trong điều kiện an toàn, đồng thời báo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thành lập năm 2022, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tổ 21, khóm An Hưng có 16 hộ gia đình tham gia. Các thành viên duy trì việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, chủ động kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh. Nhiều năm qua, địa bàn chưa xảy ra vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Nguyễn Văn Đức - tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tổ 21 cho biết: “Tập thể tổ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Với sự hướng dẫn của Công an phường Mỹ Thới và sự quan tâm của chính quyền địa phương, tổ từng bước củng cố tổ chức, duy trì hoạt động, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản; phát huy tinh thần tương trợ giữa các hộ gia đình, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn”.

Đến nay, 100% hộ gia đình trong tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tổ 21 đã tự trang bị bình chữa cháy. Các hộ trong phạm vi triển khai đã cài đặt ứng dụng báo cháy trên điện thoại thông minh, góp phần tiếp nhận, thông báo sự cố và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết. Việc trang bị phương tiện và ứng dụng công nghệ giúp người dân chủ động hơn trong phát hiện, thông tin và xử lý tình huống.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Công an phường Mỹ Thới, các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn chú trọng thực hiện phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ. Các tổ còn phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố.

Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh cho rằng phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng.

Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý cháy, nổ. Các tổ này trở thành lực lượng hỗ trợ thiết thực cho công an và chính quyền địa phương trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Hiệu quả của mô hình còn thể hiện ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Các hộ gia đình tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy quan tâm hơn đến việc tự kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa, bố trí lối thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy và hỗ trợ các hộ lân cận. Đây là những việc làm thiết thực, góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và hạn chế thiệt hại nếu sự cố phát sinh.