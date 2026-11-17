Đêm lịch sử

Đêm 17/11/1931, tại miếu Thần Hoàng thuộc làng Trung Lực, đồng chí Đoàn Bá Thừa, được tổ chức Đảng cấp trên cử về gây dựng cơ sở cách mạng, đã kết nạp 3 thanh niên yêu nước Lê Thuận Chất, Nguyễn Đông và Lê Thuận Sản vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời tuyên bố thành lập Chi bộ Mỹ Thổ-Trung Lực, gọi tắt là Chi bộ Mỹ Trung. Đồng chí Lê Thuận Chất được cử làm Bí thư Chi bộ.

Sự kiện ấy diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đầu những năm 1930, Mỹ Thổ-Trung Lực là vùng quê nghèo, đời sống người dân bị đè nặng bởi sưu cao, thuế nặng và sự áp bức của thực dân, phong kiến. Những cuộc đấu tranh chống cường quyền, đòi quyền lợi cho người lao động đã xuất hiện từ trước nhưng còn phân tán, tự phát, chưa có một tổ chức chính trị thống nhất dẫn đường.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 đã mở ra con đường mới cho phong trào yêu nước. Ánh sáng ấy nhanh chóng đến với những người trẻ giàu lòng yêu nước ở Mỹ Thổ-Trung Lực.

Miếu Thần Hoàng-nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của phía Nam tỉnh Quảng Bình (cũ) - Ảnh: D.H

Ba đảng viên đầu tiên là những hạt nhân đặt nền móng cho tổ chức Đảng ở địa phương. Từ đây, phong trào cách mạng có tổ chức lãnh đạo, có phương hướng và mục tiêu đấu tranh rõ ràng. Chi bộ từng bước phát triển lực lượng, xây dựng các tổ chức quần chúng như Nông hội đỏ, Cứu tế đỏ; thành lập đội Xích vệ đỏ, mở rộng ảnh hưởng đến các địa bàn lân cận. Đến năm 1935, số lượng đảng viên của chi bộ đã tăng lên 12 đồng chí.

Đặc biệt, trong những năm tháng hoạt động bí mật, Mỹ Thổ-Trung Lực trở thành địa bàn có vị trí quan trọng trong mạng lưới cách mạng khu vực. Miếu Lòi Am từng là nơi in ấn báo Cờ Giải phóng của Liên Tỉnh ủy; tháng 7/1945, Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình đặt trụ sở hoạt động đầu tiên tại đây. Từ một chi bộ nhỏ, phong trào cách mạng từng bước lan tỏa, góp phần chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho sự ra đời của Đảng bộ huyện Lệ Thủy ngày 20/10/1945.

Từng là cán bộ địa phương, có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử vùng đất và tham gia biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thủy (cũ), ông Dương Công Hiểu, 80 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Tân Mỹ có sự am hiểu đặc biệt với những câu chuyện về Chi bộ Mỹ Thổ-Trung Lực.

Theo ông Hiểu, sự ra đời của chi bộ là kết quả của cả một quá trình vận động, chuẩn bị lực lượng và giác ngộ quần chúng. Trước khi có tổ chức Đảng, người dân đã biết đấu tranh chống áp bức, bất công nhưng khi có Đảng dẫn đường, những khát vọng ấy được tập hợp thành sức mạnh có tổ chức.

Miếu Lòi Am-nơi diễn ra một số hoạt động của chi bộ Mỹ Trung. Ảnh: D.H

“Nhắc đến Chi bộ Mỹ Thổ-Trung Lực là nhắc đến những người đi trước đã dám lựa chọn con đường cách mạng trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ba đảng viên đầu tiên phải hoạt động giữa sự kiểm soát, đàn áp của kẻ thù nhưng vẫn giữ vững niềm tin, tìm cách gây dựng phong trào. Những địa điểm như miếu Thần Hoàng, miếu Lòi Am hay lăng Quan Hữu đều gắn với một thời kỳ mà người dân đã chấp nhận gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ cán bộ, bảo vệ cơ sở cách mạng. Đó là những điều thế hệ sau cần hiểu để thấy được giá trị của truyền thống quê hương”, ông Hiểu chia sẻ.

Viết tiếp trang sử

Từ vùng quê gian khó Mỹ Thổ-Trung Lực ngày ấy, Tân Mỹ hôm nay đã có nhiều đổi thay. Những cánh đồng lúa, vùng rau màu cùng các mô hình trang trại, gia trại từng bước tạo nên sức sống mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bà Võ Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ cho rằng, niềm tự hào về nơi thành lập một trong những chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh cũng đặt ra yêu cầu đối với Đảng bộ hôm nay: Phải biết chuyển hóa truyền thống thành hành động cụ thể, thành những kết quả có thể nhìn thấy trong đời sống.

“Giá trị lớn nhất mà truyền thống cách mạng để lại chính là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Nếu như những thế hệ đi trước đã lựa chọn con đường đấu tranh để giành độc lập, tự do thì chúng tôi luôn xác định trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Truyền thống phải được viết tiếp bằng những thành quả hiện hữu, bằng sự chuyển biến trong từng thôn xóm, từng gia đình và trong niềm tin của người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ chia sẻ.

Đảng uỷ xã Tân Mỹ tổ chức dâng hương tại miếu Thần Hoàng nhân kỷ niệm 95 năm thành lập chi bộ Mỹ Trung.Ảnh: D.H

Ở thôn Thống Nhất, nơi có những người dân sinh ra và lớn lên trên vùng đất Mỹ Thổ giàu truyền thống cách mạng, niềm tự hào ấy được cảm nhận từ chính sự gắn bó với quê hương. Ông Lê Tấn Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất bày tỏ rằng được sống, công tác và trưởng thành trên mảnh đất có chi bộ Đảng đầu tiên ở phía Nam Quảng Bình (cũ) là niềm tự hào lớn đối với mỗi cán bộ, đảng viên địa phương.

“Là người sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Mỹ Thổ, tôi luôn cảm nhận rõ niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. Với một cán bộ, đảng viên ở cơ sở, sự tiếp nối truyền thống bắt đầu từ việc làm tốt nhiệm vụ của mình, gần dân, hiểu dân, cùng bà con giải quyết những vấn đề của thôn xóm, xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh”, ông Dũng khẳng định thêm.

Trao truyền ngọn lửa tự hào

Gần một thế kỷ đã trôi qua, miếu Thần Hoàng-nơi diễn ra sự kiện thành lập Chi bộ Mỹ Thổ-Trung Lực nay đã được tu bổ, trở thành một địa điểm khang trang. Không gian từng ghi dấu cuộc gặp gỡ bí mật của 3 đảng viên đầu tiên giờ đây thường xuyên đón các đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh về thăm, tìm hiểu lịch sử. Các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng được địa phương duy trì, góp phần đưa những câu chuyện của gần một thế kỷ trước đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỹ Thổ-Trung Lực là dịp để Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Mỹ nhìn lại một chặng đường lịch sử đáng tự hào. Trong bối cảnh mới, Tân Mỹ đứng trước những yêu cầu phát triển và những nhiệm vụ không ít thách thức.

Các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng được địa phương duy trì - Ảnh: D.H

Việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín; giữ vững đoàn kết nội bộ; phát huy dân chủ và tăng cường đối thoại với Nhân dân vẫn là những công việc có ý nghĩa nền tảng. Cùng với đó, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bảo tồn các địa chỉ lịch sử như miếu Thần Hoàng, miếu Lòi Am, lăng Quan Hữu cần được quan tâm bằng những cách làm thiết thực, phù hợp.

95 năm trước, từ một ngôi miếu nhỏ giữa làng quê, 3 đảng viên đã đặt nền móng cho tổ chức Đảng trên vùng đất Mỹ Thổ-Trung Lực. Hôm nay, quê hương gian khó ngày ấy đã mang diện mạo khác. Cuộc sống người dân cũng đang chuyển mình. Giữa những đổi thay ấy, ký ức về đêm 17/11/1931 vẫn là một phần không thể tách rời trong căn cốt văn hóa, lịch sử của vùng đất.

“Truyền thống 95 năm của chi bộ Đảng đầu tiên chính là điểm tựa và Đại hội Đảng các cấp chính là động lực, là niềm tin để Đảng bộ và nhân dân xã Tân Mỹ tiếp tục quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, mà còn xây dựng Đảng bộ xã trở thành điểm sáng về sự kiên trung, đổi mới và giàu mạnh tại vùng đất Quảng Trị anh hùng”, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Võ Thị Thanh Thủy khẳng định.