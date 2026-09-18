Mỹ Thọ tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã An toàn khu

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận Mỹ Thọ là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đến dự lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ: Nguyễn Đắc Hiền, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Phú Thọ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Cao Lãnh (trước đây) qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng và đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Trong 2 cuộc kháng chiến, địa bàn Mỹ Thọ có vị trí chiến lược quan trọng, nằm giữa Chi khu Cao Lãnh và Chi khu Kiến Văn, là nơi đứng chân, trung chuyển, nuôi giấu cán bộ, bảo vệ cơ sở và hành lang chiến lược của cách mạng.

Những địa danh như: Tràm Dơi, Vàm Xáng, Ngọn Kiểm Điền Ngân, Doi Me gắn liền với nhiều hoạt động cách mạng và những trận chiến đấu quyết liệt của quân và dân địa phương.

Lãnh đạo xã Mỹ Thọ trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học xã An toàn khu.

Phát huy thế trận lòng dân vững chắc, Nhân dân Mỹ Thọ tích cực nuôi giấu, bảo vệ cán bộ; làm giao liên, vận chuyển lương thực, tải thương và trực tiếp tham gia chiến đấu.

Qua các thời kỳ kháng chiến, địa bàn xã có 565 liệt sĩ, 104 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh trên địa bàn xã là nơi ghi danh và an nghỉ của 1.540 Anh hùng liệt sĩ.

Ngày 20-1-1995, Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Mỹ Thọ và xã Mỹ Hội (trước đây) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Việc xã Mỹ Thọ được công nhận là xã An toàn khu tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, hy sinh của Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh trao biểu trưng chính sách hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho người dân thường trú tại xã Mỹ Thọ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Thọ là xã An toàn khu. Ban Tổ chức cũng trao biểu trưng tặng bảo hiểm y tế cho người dân đăng ký thường trú trên địa bàn xã theo chính sách dành cho người dân xã An toàn khu.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học Mỹ Thọ là xã An toàn khu nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Mỹ Thọ là xã An toàn khu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ khẳng định, xã An toàn khu là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố Mỹ Thọ là xã An toàn khu.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.