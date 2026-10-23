'Mỹ Tho Mega Sale 2026' diễn ra từ ngày 28-10 đến 1-11

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo kế hoạch, "Mỹ Tho Mega Sale 2026" quy tụ hơn 300 thương hiệu quốc tế và nội địa, với khoảng 100 gian hàng thuộc nhiều ngành hàng như: Thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, đồ gia dụng, thể thao, trang sức và các sản phẩm tiêu dùng khác. Chương trình có mức giảm giá lên đến 80% trên nhiều sản phẩm.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức dự kiến bổ sung nguồn hàng liên tục mỗi ngày, tạo sự đa dạng về sản phẩm và chương trình ưu đãi. Sở Công thương cũng định hướng quảng bá sản phẩm địa phương, vận động các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 4 đến 5 sao tham gia, qua đó mở rộng cơ hội giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

"Mỹ Tho Mega Sale 2026" dự kiến thu hút khoảng 16.000 lượt khách tham quan, mua sắm, với doanh thu ước đạt trên 3,7 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm cơ hội mua sắm hàng hóa chất lượng với giá ưu đãi cho người dân.