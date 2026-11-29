Trong năm học 2025–2026, nhóm sinh viên này đóng góp 39,9 tỷ USD cho kinh tế Mỹ và hỗ trợ 309.409 việc làm, giảm 3 tỷ USD và mất hơn 46.000 việc làm so với năm học trước.

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế Mỹ (NAFSA) công bố ngày 16/11, mức đóng góp kinh tế của sinh viên quốc tế đã giảm 7%. Đây là năm thứ hai liên tiếp ghi nhận xu hướng suy giảm sau ba năm tăng trưởng.

Ảnh minh họa.

Tuyển sinh quốc tế tiếp tục đi xuống

Tình hình trong năm học 2026–2027 chưa có dấu hiệu cải thiện. Theo khảo sát của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học tại Mỹ vào mùa thu năm 2026 giảm 15%, sau mức giảm 17,7% cùng kỳ năm trước.

NAFSA và đối tác JB International ước tính sự sụt giảm này khiến đóng góp kinh tế của sinh viên quốc tế trong mùa thu năm nay giảm thêm 2,4 tỷ USD, đồng thời làm mất hơn 31.000 việc làm. Xu hướng giảm xuất hiện ở cả bậc đại học, sau đại học và nhóm sinh viên tham gia chương trình thực tập thực hành tùy chọn (OPT).

Fanta Aw, Giám đốc điều hành NAFSA cho rằng, những rào cản do chính phủ Mỹ đặt ra đối với sinh viên quốc tế đang ảnh hưởng trực tiếp đến tuyển sinh, nguồn thu của các trường, chi tiêu địa phương cũng như hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Tòa án Mỹ bác bỏ quy định giới hạn thời gian lưu trú

Ngày 20/11, Tòa án Quận liên bang tại Massachusetts đã bác bỏ toàn bộ quy định mới do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ban hành hồi tháng 7, trong đó đề xuất chấm dứt cơ chế Duration of Status (D/S) và áp dụng giới hạn lưu trú tối đa 4 năm đối với sinh viên quốc tế. Theo đề xuất, người học muốn ở lại sau thời hạn này sẽ phải xin phép gia hạn.

DHS cho rằng thay đổi là cần thiết để ngăn chặn tình trạng lạm dụng thị thực và tăng cường kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, tòa án nhận định cơ quan này chưa đánh giá đầy đủ chi phí, lợi ích và các phương án thay thế ít gây phiền hà hơn.

Phán quyết giúp duy trì cơ chế D/S, cho phép sinh viên quốc tế lưu trú tại Mỹ trong thời gian cần thiết để hoàn thành chương trình học. Các yêu cầu mới về thời hạn lưu trú cố định, thủ tục gia hạn và hạn chế chuyển trường hoặc theo học chương trình khác vì vậy sẽ không có hiệu lực.

Miriam Feldblum, Chủ tịch Liên minh các trường đại học và giáo dục đại học về nhập cư, đánh giá đây là thắng lợi quan trọng đối với sinh viên quốc tế và các cơ sở giáo dục Mỹ. Quyết định được kỳ vọng giúp người học ổn định kế hoạch học tập, đồng thời giảm bớt rào cản hành chính trong bối cảnh tuyển sinh quốc tế tại nước này đang suy giảm.

Theo University World News