Mỹ theo dõi sát sự cố tại phòng thí nghiệm dịch hạch ở Nga

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trước báo giới. Ảnh: EPA

Theo các hãng tin BBC và Anadolu, ông Trump hôm 5/10 nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Chúng tôi đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Nhiều năm trước, việc điều trị viêm phổi dễ dàng hơn nhưng giờ đây các vi sinh vật và mầm bệnh đã trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giúp họ".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi sát vụ việc do lo ngại sự cố có thể dẫn đến bệnh dịch hạch thể phổi lây lan, nhưng khẳng định không có lý do gì để hoang mang.

Thống đốc tỉnh Irkutsk của Nga cho biết nguyên nhân tử vong của nhà nghiên cứu được xác định là “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Quan chức này cũng khẳng định không phát hiện vi sinh vật nào liên quan đến công việc của nhà nghiên cứu trong các mẫu bệnh phẩm của cô.

Một số thông tin chưa được kiểm chứng cho biết nhà nghiên cứu Nga có thể mắc bệnh sau khi làm vỡ một ống nghiệm chứa mầm bệnh hoặc sau chuyến đi thực địa tới một khu vực nơi bệnh dịch hạch lưu hành tự nhiên trong quần thể động vật gặm nhấm hoang dã.

Tuy nhiên, Thống đốc Irkutsk Igor Kobzev dẫn thông tin từ Cơ quan Giám sát y tế và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết chưa ghi nhận trường hợp nhân viên nào khác của viện nghiên cứu bệnh dịch hạch phải đi khám kể từ khi nữ kỹ thuật viên tử vong.

Rospotrebnadzor thông báo một nhóm chuyên trách về an toàn sinh học đã kiểm tra Viện Chống dịch hạch Siberia và Viễn Đông tại Irkutsk và không phát hiện tình huống khẩn cấp nào.

Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi người dân không "nghe theo những tin đồn thất thiệt" mà hãy "tin tưởng vào các tuyên bố chính thức của Rospotrebnadzor".