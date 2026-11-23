Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Washington dự kiến tiến hành cuộc đàm phán với Nga, Ukraine và đối tác châu Âu trong những tuần tới nhằm xây dựng cấu trúc an ninh cho châu Âu sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc.

“Trong những tuần tới, thông qua cuộc trao đổi riêng và thảo luận đa phương, chúng tôi dự định làm việc với Ukraine, đối tác châu Âu và Nga để tìm kiếm sự đồng thuận về cấu trúc này”, ông Kushner viết trên mạng xã hội X.

Ông Kushner cho rằng việc xây dựng một khuôn khổ với những cam kết rõ ràng, nghĩa vụ có đi có lại và cơ chế thực thi đáng tin cậy sẽ giúp các bên củng cố niềm tin, đồng thời bảo đảm mọi bên sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết để hướng tới hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, đồng thời là con rể của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Hôm 5/11, ông Kushner cũng tuyên bố Washington tin rằng để thiết lập nền hòa bình lâu dài tại châu Âu, cần có những thỏa thuận với sự tham gia của cả Nga và đồng minh NATO của Mỹ. Cùng thời điểm, Tổng thống Trump xác nhận Nga và Ukraine đang tiến gần tới thỏa thuận không chỉ nhằm chấm dứt xung đột mà còn giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chung của châu Âu.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông vẫn chưa nhận được cam kết chính thức bằng văn bản, trong đó quy định cụ thể cách thức triển khai đảm bảo an ninh dành cho Ukraine theo mô hình tương tự NATO.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ Jared Kushner xác nhận Washington sẵn sàng đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine dựa trên Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể, trong cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin hôm 19/11.

“Điều 5 quy định về phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, Ukraine chưa rõ lực lượng phòng thủ tập thể này gồm những ai, họ sẽ bảo vệ chúng tôi bằng cách nào và liệu có sẵn sàng đẩy lùi bên tấn công hay không. Câu trả lời không chỉ đơn thuần là lời nói suông, dù nghe có hay đến đâu, kiểu như ‘dĩ nhiên là sẽ không ai bỏ rơi các bạn’. Điều này phải được ghi lại trên giấy tờ. Cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy những cam kết như vậy được thể hiện bằng văn bản”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng mọi đảm bảo phải duy trì hiệu lực ngay cả sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump kết thúc. “Chúng tôi cần những bảo đảm an ninh không phải trong 2 năm, mà tốt nhất là vĩnh viễn, hoặc ít nhất cũng kéo dài nhiều thập kỷ”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc gia nhập NATO vẫn là lựa chọn bảo đảm an ninh mà Kiev mong muốn nhất, khẳng định phương án này vừa củng cố liên minh vừa giảm chi phí quốc phòng cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn thừa nhận khả năng Ukraine gia nhập NATO chưa chắc chắn, kết quả còn phụ thuộc vào thời điểm và cách thức kết thúc xung đột.

(Nguồn: TASS)