Mỹ thảo luận khả năng đưa khí đốt Nga trở lại châu Âu

Thông tin được WSJ dẫn từ các nguồn tin tham gia thảo luận. Theo đó, ý tưởng này do hai đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff đề xuất trong các chuyến thăm Moscow và Kyiv hồi tháng 9. Một phương án được đưa ra là bán khí đốt Nga thông qua bên trung gian của Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn gặp trở ngại pháp lý do các hạn chế của Liên minh châu Âu (EU) đối với việc nhập khẩu khí đốt Nga.

WSJ nhận định phương án này có thể mở ra cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư Mỹ. Ukraine cũng có thể hưởng lợi từ phí trung chuyển nếu hoạt động vận chuyển khí đốt được nối lại, qua đó bổ sung nguồn thu cho ngân sách.

Ảnh minh họa: Theo Oilprice.

Ukraine đã dừng vận chuyển khí đốt Nga từ đầu năm ngoái, sau khi thỏa thuận 5 năm giữa tập đoàn Gazprom và công ty Naftogaz hết hạn. Kyiv khi đó từ chối gia hạn thỏa thuận.

Việc nối lại nguồn cung khí đốt Nga cũng có thể giúp giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng châu Âu khi nhu cầu sưởi ấm tăng vào mùa đông. Hiện lượng khí đốt dự trữ của EU thấp hơn mức thông thường. Tại Đức, tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ chỉ đạt 61% công suất, thấp hơn mục tiêu 80% vào ngày 1/11. Đức hiện chiếm hơn 20% tổng công suất lưu trữ khí đốt của EU.

Tuy nhiên, khả năng khôi phục dòng khí đốt Nga đang vấp phải lập trường cứng rắn từ EU. Các quan chức khối này nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch loại bỏ dần nhập khẩu năng lượng từ Nga, ngay cả khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Quá trình này được triển khai theo lộ trình nhằm tránh nguy cơ gián đoạn nguồn cung đột ngột.

EU dự kiến chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga vào năm tới. Dù vậy, châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ LNG lớn của Nga. Trong 9 tháng đầu năm 2024, các nước châu Âu chiếm khoảng 85% lượng LNG xuất khẩu từ dự án Yamal LNG của Nga.

Theo lộ trình đã được thông qua, EU sẽ dừng nhập khẩu LNG từ Nga từ ngày 1/1/2027, sau đó chấm dứt nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào mùa thu cùng năm.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen cho rằng việc nối lại nhập khẩu sẽ đi ngược lại với lợi ích lâu dài của EU, vừa tạo thêm nguồn thu cho Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine, vừa khiến châu Âu một lần nữa phụ thuộc vào nhà cung cấp từng sử dụng năng lượng làm công cụ gây sức ép.