Mỹ: Thành phố New York triển khai cứu hộ khẩn cấp sau vụ sập tòa nhà

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ sập một phần tòa nhà ở quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), ngày 11/11/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương, trong đó có 7 trẻ em, khi một tòa nhà bất ngờ đổ sập ngay sát rìa một công trường xây dựng ở thành phố New York vào ngày 11/11 (giờ địa phương).

Theo Cơ quan Cứu hỏa New York (FDNY), vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) gần giao lộ giữa đại lộ Bedford và đại lộ Flatbush, thuộc khu phố Flatbush, quận Brooklyn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Cơ quan Cứu hỏa New York cho biết hai nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát ngay sau khi tòa nhà sập. Hình ảnh quay từ trên không cho thấy hàng chục lính cứu hỏa đang nỗ lực rà soát hiện trường để tìm kiếm những người còn lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối ngày 11/11, đại diện Cơ quan Cứu hỏa New York xác nhận hai người đã tử vong và bốn người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Theo cơ quan này, trong danh sách các nạn nhân bị thương có 7 trẻ em và một lính cứu hỏa.

Cơ quan Cứu hỏa New York lưu ý số thương vong có thể tiếp tục gia tăng, do hiện chưa xác định được có bao nhiêu người có mặt bên trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ sập./.