Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Quảng cáo tiêm vaccine phòng cúm và COVID-19 trên một tuyến phố ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Trong tuyên bố công bố sáng kiến, ông Kennedy nhấn mạnh cần lắng nghe những bệnh nhân và gia đình phản ánh về các tổn thương mà họ cho là liên quan đến vaccine, thay vì bác bỏ hoặc xem nhẹ những phản ánh này. Ông Kennedy cho biết sáng kiến mới hướng tới xây dựng một hệ thống y tế dựa trên bằng chứng khoa học, sử dụng kết quả nghiên cứu để nâng cao độ an toàn của vaccine và khôi phục niềm tin của công chúng đối với các cơ quan y tế công cộng.

Giống như các loại thuốc khác, vaccine có thể gây ra tác dụng phụ, phổ biến là sốt nhẹ hoặc đau tại vị trí tiêm. Tuy nhiên, các phản ứng nghiêm trọng rất hiếm gặp và hiện vẫn được các cơ quan y tế giám sát liên tục nhằm bảo đảm lợi ích của vaccine vượt trội so với nguy cơ. Theo WHO, tiêm chủng hiện giúp ngăn ngừa tới 5 triệu ca tử vong mỗi năm do các bệnh như bạch hầu, uốn ván, cúm và sởi.

Trao đổi với Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ (NPR), nhà dịch tễ học Michael Osterholm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Minnesota, cho rằng việc nghiên cứu tính an toàn của vaccine là cần thiết, song Mỹ đã có các hệ thống giám sát liên tục nhằm xác định liệu có biến cố bất lợi nào liên quan đến tiêm chủng hay không.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ngân sách của Bộ Y tế Mỹ bị cắt giảm đáng kể, trong khi nước này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm. Những năm gần đây, bệnh sởi có xu hướng gia tăng trở lại tại Mỹ, chủ yếu trong các cộng đồng chưa tiêm chủng. Riêng tại bang Pennsylvania ở miền Đông nước Mỹ, giới chức địa phương ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi từ đầu năm đến nay.