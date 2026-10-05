Mỹ thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ', đặt mục tiêu dẫn đầu cuộc đua AI

Trong thông báo đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của mình, Tổng thống Trump cho biết lực lượng mới được thành lập nhằm “đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về Siêu trí tuệ”.

Ông Trump chính thức thành lập "Lực lượng Siêu trí tuệ". Hình minh họa

Theo ông Trump, đây là lĩnh vực có tầm quan trọng thậm chí lớn hơn Cách mạng Công nghiệp hay Internet. Việc thúc đẩy năng lực của Mỹ về siêu trí tuệ, theo Tổng thống Mỹ, không chỉ liên quan tới vị thế cạnh tranh của quốc gia mà còn nhằm bảo vệ lợi ích và cải thiện cuộc sống của người dân.

“Lực lượng Siêu trí tuệ” sẽ chịu trách nhiệm điều phối sự tương tác giữa Chính phủ Liên bang với nhiều nhóm khác nhau, bao gồm người tiêu dùng, các tổ chức vì lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu và những công ty hoạt động trong lĩnh vực siêu trí tuệ.

Tuy nhiên, thông báo ngày 4/10 chưa làm rõ những biện pháp cụ thể hoặc cơ chế giám sát mà lực lượng này sẽ sử dụng đối với quá trình phát triển AI.

Đây cũng là một trong những vấn đề từng được một số lãnh đạo các công ty công nghệ quan tâm, khi họ kêu gọi Chính phủ Liên bang xây dựng các quy định quản lý phù hợp.

ABC News đã gửi yêu cầu tới Nhà Trắng nhằm tìm hiểu thêm về mục tiêu hoạt động của lực lượng đặc nhiệm, song chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.

Việc thành lập “Lực lượng Siêu trí tuệ” đã được ông Trump đề cập từ tháng trước, trong bối cảnh những lo ngại liên quan tới sự phát triển của AI ngày càng gia tăng.

Thông báo chính thức được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các giám đốc điều hành công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng vào tuần trước.

Tại cuộc gặp này, ông Trump cho biết đã cùng đại diện của 6 công ty ký một bản “hiến pháp”, nhằm thiết lập những tiêu chuẩn tự giám sát đối với công nghệ do các doanh nghiệp phát triển.

Theo thông báo, lực lượng đặc nhiệm mới sẽ do Giám đốc tình báo Quốc gia Jay Clayton lãnh đạo.

Tham gia lực lượng còn có Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael cùng Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Scott Kupor.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal được đăng ngày 3/10, ông Clayton - người dự kiến đảm nhận vai trò quan chức cấp cao phụ trách AI của Nhà Trắng - nhấn mạnh ý nghĩa của việc Mỹ giành vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ này.

Theo ông, ưu thế về AI sẽ giúp Mỹ có năng lực tốt hơn trong việc đối phó với những nguy cơ phát sinh từ các đối thủ.

“Nguy cơ không giành được vị trí dẫn đầu là rất lớn. Việc không dẫn đầu sẽ làm gia tăng các rủi ro, cả đã được xác định lẫn chưa xác định, đặc biệt là từ các đối thủ của chúng ta. Việc đi đầu sẽ giúp chúng ta giải quyết tốt hơn những rủi ro đó vì lợi ích của người dân Mỹ”, ông Clayton nói.

Đề cập đến cách thức vận hành của lực lượng chuyên trách về AI, ông Clayton cho rằng các cơ chế quản lý có thể dần được hình thành thông qua đối thoại, tương tự cách từng được áp dụng ở một số ngành công nghiệp khác.

Theo The Wall Street Journal, ông Clayton lấy mô hình đánh giá rủi ro trong lĩnh vực tài chính làm ví dụ. Những mô hình này được xây dựng với