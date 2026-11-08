Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn các tuyến vận chuyển vũ khí của Iran

Theo CENTCOM, Tư lệnh bộ chỉ huy, Đô đốc Brad Cooper, đã chỉ đạo thành lập lực lượng đặc nhiệm mới với khoảng 20 nhân viên quân sự và dân sự, đóng tại thành phố Tampa, bang Florida, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan Mỹ giám sát và ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu bị cấm vận và nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới Iran và Biển Caspi. CENTCOM cũng đề cập các tuyến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan, Turkmenistan và Pakistan nhưng chưa xác định khu vực giám sát cụ thể.

Động thái trên được triển khai trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran tại Vịnh Persian và Vịnh Oman. Theo CENTCOM, chiến dịch này đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD trong những tháng gần đây. Mỹ cho biết vẫn duy trì việc kiểm soát nghiêm ngặt các tàu thuyền ra vào cảng của Iran, ngoại trừ hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.

Về phía Iran, nước này yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa như một điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tiếp tục bị tấn công.

Trong khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng, Iran ngày 7/11 tuyên bố đã dỡ bỏ các giới hạn về tầm bắn tên lửa, đồng thời đẩy mạnh sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) tại các cơ sở ngầm dưới lòng đất. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hossein Mohebbi, cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Mỹ tiếp tục tấn công.

Ở chiều ngược lại, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn mới vẫn được thúc đẩy. Theo các nguồn tin ngày 6/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đang tham gia các cuộc tiếp xúc gián tiếp với Iran, hướng tới nối lại đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn diễn ra chậm và chưa đạt kết quả cụ thể.