Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm chặn các tuyến tiếp tế trên bộ của Iran

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết nguồn cung cho Iran. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 7/11, CENTCOM cho biết lực lượng đặc nhiệm mang tên Iron Gate (Cổng Sắt) sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, hàng hóa thuộc diện trừng phạt và các nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran cũng như biển Caspi.

Lực lượng này đặt trụ sở tại thành phố Tampa, bang Florida. Theo Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, đơn vị mới sẽ củng cố hiệu quả của chiến dịch phong tỏa Iran trên biển.

Ông Michael Mulroy, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông, nhận định lực lượng đặc nhiệm sẽ xác định các tuyến vận chuyển vũ khí và năng lượng của Iran, từ đó tìm cách ngăn chặn.

Ông cho rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định leo thang xung đột, các mục tiêu tiếp theo có thể bao gồm những cơ sở kinh tế và hạ tầng của Iran, nhằm hạn chế nguồn lực phục vụ chiến tranh và tài chính của Tehran.

Cũng trong ngày 7/11, CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở hàng mang cờ Saint Kitts tại vịnh Oman trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các cảng Iran. Máy bay quân sự Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công phần đuôi tàu M/V Huda sau khi yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi khu vực mục tiêu.

Theo CENTCOM, kể từ tháng 7, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 147 tàu thương mại đổi hướng và vô hiệu hóa 5 tàu không chấp hành chỉ thị.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin đã xảy ra hai tiếng nổ trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz, cùng nhiều tiếng nổ tại các thành phố Jask, Sirik và Bandar Abbas.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào đảo Qeshm nhưng mô tả đây là những đòn tấn công nhỏ.

Cùng ngày, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran dẫn thông tin từ lực lượng này cho biết hai tàu bị hư hại nghiêm trọng sau khi đi vào khu vực được cảnh báo không an toàn và tắt hệ thống định vị.

(theo Al Jazeera)