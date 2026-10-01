Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Quantico, bang Virginia, ông Hegseth cho biết bộ tư lệnh mới sẽ do một tướng 4 sao chỉ huy. Ông nhận định tốc độ thay đổi của chiến tranh đang vượt xa tốc độ mà quân đội có thể thích ứng. Ông cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực tính toán giá rẻ, AI tiên tiến và công nghệ sản xuất thương mại đang làm thay đổi đáng kể khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động.

Đây sẽ là bộ tư lệnh tác chiến thứ 12 của quân đội Mỹ, trong khi bộ tư lệnh gần đây nhất được thành lập là Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ vào năm 2019. Theo tờ The Wall Street Journal, bộ tư lệnh mới sẽ được giao nhiệm vụ đẩy mạnh việc phát triển, mua sắm, thử nghiệm và triển khai các hệ thống tự hành, robot và drone trong toàn lực lượng liên quân.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy mạnh phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), drone và các hệ thống tự hành, đồng thời tìm cách chuyển một phần trọng tâm từ những nền tảng vũ khí truyền thống có chi phí cao sang các hệ thống tự hành sử dụng AI với chi phí thấp hơn.