Mỹ: Thâm hụt thương mại hàng hóa tăng mạnh trong tháng 10
Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố, thâm hụt thương mại hàng hóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 10 năm 2026 đã tăng 10,7%, lên mức 149,5 tỷ đô-la Mỹ. Mức thâm hụt này chủ yếu xuất phát từ làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu nhập khẩu trang thiết bị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-tham-hut-thuong-mai-hang-hoa-tang-manh-trong-thang-10-246261129002645071.htm