Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang làm thay đổi phương thức sản xuất cũng như đời sống của người lao động (NLĐ), nhất là NLĐ ở các đô thị lớn. Trước yêu cầu mới, công nhân không chỉ cần nâng cao tay nghề mà còn phải chủ động trang bị kỹ năng số, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời để làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng cơ hội việc làm.