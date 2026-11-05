Mỹ: Thâm hụt thương mại giảm dù nhập khẩu cao kỷ lục

Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 4/11 cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm 0,7% xuống còn 105 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 108 tỷ USD được giới chuyên gia đưa ra trước đó. Nhà kinh tế trưởng về khu vực Bắc Mỹ tại Capital Economics, ông Thomas Ryan, nhận định rằng việc nhập khẩu ồ ạt các loại hàng hóa phục vụ việc mở rộng AI là yếu tố then chốt khiến thâm hụt thương mại mở rộng lên các mức gần kỷ lục như hiện nay.

Người dân lựa chọn hàng hóa trang trí mùa lễ hội tại một cửa hàng bán lẻ ở bang Virginia (Mỹ). Sức mua của người tiêu dùng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan ngại. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 9 đã tăng 1,2% lên mức cao kỷ lục 426,6 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa tăng 1,3% lên 346,9 tỷ USD, cũng là mức cao chưa từng có. Nhập khẩu hàng hóa vốn (tư liệu sản xuất) tăng vọt 11,6 tỷ USD lên mức cao kỷ lục 158,0 tỷ USD, khi làn sóng phát triển AI kéo theo nhu cầu nhập khẩu máy tính và phụ kiện máy tính. Ngược lại, nhập khẩu bán dẫn đã giảm 1,2 tỷ USD. Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng tăng 2,4 tỷ USD. Hoạt động chi tiêu tiêu dùng vẫn được duy trì tốt bất chấp lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 1,9% lên 321,5 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa tăng 2,5% lên 211,0 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa vốn tăng 3,8 tỷ USD lên mức cao kỷ lục 73,3 tỷ USD, đứng đầu là máy tính, phụ kiện máy tính và máy bay dân dụng. Xuất khẩu dầu thô cũng tăng 1,2 tỷ USD. Hiện tại, Mỹ là quốc gia xuất khẩu ròng về dầu mỏ.

Các chuyên gia kinh tế cho biết mức thâm hụt nhỏ hơn so với dự đoán nói trên không ảnh hưởng đến ước tính về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà chính phủ công bố tuần trước.

Chính phủ Mỹ ước tính nhập khẩu đã làm giảm 2,64 điểm phần trăm tăng trưởng GDP trong quý III, mức giảm lớn nhất kể từ quý I/2025, thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng trước do lo ngại thuế quan của ông Trump. Trong báo cáo ước tính GDP tuần trước, chính phủ cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng 3,4% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái. Thương mại đã không đóng góp vào tăng trưởng GDP trong 4 quý liên tiếp.

Cũng theo báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ, quốc gia này đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại hàng hóa cao kỷ lục với nhiều nền kinh tế, bao gồm Mexico (Mê-hi-cô), Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, bất chấp các biện pháp thuế quan gay gắt của Tổng thống Donald Trump.