Mỹ thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ USD trong tài khóa 2026

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Đại lộ Pennsylvania, Washington DC., Ảnh: EPA/TTXVN

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Tài chính Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới này ghi nhận mức thâm hụt ngân sách 1.992 tỷ USD trong tài khóa 2026, tăng khoảng 12% so với tài khóa trước và là mức cao thứ ba trong lịch sử. Diễn biến này cho thấy sức ép ngày càng lớn đối với tài chính quốc gia của Mỹ khi nợ công tăng nhanh và chi phí trả lãi tiếp tục phình to.

Mức thâm hụt ngân sách tài khóa 2026 cao hơn con số 1.775 tỷ USD của tài khóa 2025, chỉ đứng sau hai tài khóa 2020 và 2021, khi Chính phủ Mỹ chi hàng nghìn tỷ USD để kích thích kinh tế trong đại dịch COVID-19. Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, cả thu và chi ngân sách trong tài khóa 2026 đều đạt mức cao kỷ lục.

Đây cũng là năm thứ 25 liên tiếp ngân sách Mỹ bị thâm hụt. Lần gần nhất chính phủ nước này ghi nhận thặng dư, tức thu ngân sách lớn hơn chi ngân sách, là năm 2001. An sinh xã hội tiếp tục là khoản chi lớn nhất, đạt gần 1.700 tỷ USD, tăng từ khoảng 1.600 tỷ USD trong tài khóa 2025. Đứng thứ hai là Medicare, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi, với mức chi gần 1.100 tỷ USD, so với con số chưa đến 1.000 tỷ USD của năm trước.

Gánh nặng trả lãi nợ cũng gia tăng. Trong tài khóa 2026, Mỹ chi hơn 1.300 tỷ USD để trả lãi nợ công. Sau khi trừ các khoản lãi Bộ Tài chính nhận được, chi phí lãi ròng vẫn vượt 1.000 tỷ USD, tăng so với mức 970 tỷ USD trong tài khóa 2025. Nợ công của Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD vào đầu năm nay, tăng hơn gấp đôi trong một thập niên. Khối nợ ngày càng lớn làm gia tăng lo ngại trong giới giao dịch trái phiếu, góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên mức cao nhất trong 24 năm vào tuần trước.

Về nguồn thu, thuế thu nhập cá nhân mang lại hơn 2.800 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với tài khóa trước, qua đó góp phần hạn chế thâm hụt. Trong khi đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 381 tỷ USD, giảm khoảng 70 tỷ USD do các đợt cắt giảm thuế trong Đạo luật “One Big Beautiful Bill”, được Quốc hội thông qua vào năm ngoái.

Theo một quan chức Bộ Tài chính, thu thuế hải quan trước khi trừ các khoản hoàn trả đạt mức cao kỷ lục trong tài khóa 2026. Tuy nhiên, nguồn thu thực tế bị ảnh hưởng do việc hoàn trả hàng tỷ USD cho các nhà bán lẻ theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Riêng trong tháng 9/2026, ngân sách Mỹ thâm hụt 27 tỷ USD, so với mức thặng dư 198 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.