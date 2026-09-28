Mỹ: Tên lửa Starship lần đầu vào quỹ đạo, triển khai vệ tinh Starlink

Tên lửa Starship rời bệ phóng tại cơ sở Starbase của SpaceX tại Boca Chica, bang Texas, Mỹ, ngày 20/4/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Tên lửa Starship không chở người đã cất cánh từ tổ hợp Starbase của SpaceX gần thành phố Brownsville, bang Texas (Mỹ), bên bờ Vịnh Mexico. Tổ hợp cao tương đương tòa nhà 40 tầng này gồm tên lửa đẩy Super Heavy và tầng trên mang tên lửa Starship.

Trong chương trình phát trực tiếp (livestream) chuyến bay, người phát ngôn SpaceX Dan Huot ban đầu cho biết Starship không thể vào quỹ đạo do một động cơ ngừng hoạt động sớm. Tuy nhiên, vài phút sau, ông đính chính thông tin khi các kỹ sư xác nhận Starship vẫn có thể thực hiện lần khởi động động cơ quan trọng để tiến vào quỹ đạo.

Hình ảnh phát trực tiếp sau đó cho thấy các vệ tinh Starlink thế hệ mới lần lượt rời tầng trên của Starship. Đây là lần đầu tiên Starship vào quỹ đạo và triển khai vệ tinh, đánh dấu bước tiến trong kế hoạch mở rộng mạng Internet vệ tinh của SpaceX.

Theo kế hoạch, Starship sẽ bay 6 vòng quanh Trái Đất trong hành trình kéo dài 10 giờ, lâu nhất từ trước đến nay của phương tiện này, trước khi đáp xuống Thái Bình Dương ở phía Tây Chile. SpaceX phát triển Starship nhằm tăng tần suất phóng vệ tinh Starlink và phục vụ các sứ mệnh đưa người trở lại Mặt Trăng của NASA trong tương lai.

Việc vào quỹ đạo là cột mốc quan trọng đối với một tên lửa được thiết kế để đưa hàng hóa lên không gian. Trước chuyến bay ngày 28/9, cả 13 chuyến bay thử của Starship kể từ năm 2023 đều chỉ đạt quỹ đạo thấp dưới mức cần thiết để bay quanh Trái Đất. Cột mốc này cũng đến muộn hơn dự tính của tỷ phú Elon Musk, người từng dự báo Starship sẽ vào quỹ đạo năm 2022 và bắt đầu triển khai vệ tinh năm 2023.

SpaceX đã chi hơn 15 tỷ USD cho quá trình phát triển Starship kéo dài gần một thập kỷ. Ông Musk đặt mục tiêu về lâu dài thực hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chuyến bay Starship mỗi năm, hướng tới tần suất chưa từng có trong ngành công nghiệp vũ trụ.