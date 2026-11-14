Mỹ: Tàu chở dầu 'mất kiểm soát' trước khi va chạm với tàu du lịch

Các nhân viên cứu hộ và đội cứu nạn có mặt tại hiện trường sau vụ một tàu chở dầu đâm vào tàu du lịch trên sông ở New Orleans vào ngày 13/11. (Ảnh: Matthew Hinton/AP)

Thị trưởng thành phố New Orleans, bà Helena Moreno, cho biết trong một cuộc họp báo rằng tàu chở dầu Atlantic Asphalt đã "mất kiểm soát" và đâm vào tàu du lịch sông của American Cruise Lines. Theo các quan chức cảng, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa ngày thứ Sáu.

Thị trưởng cho biết tất cả mọi người đều đã được xác định danh tính và 32 hành khách đã được đưa đến các bệnh viện địa phương để điều trị những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Bà cho biết thêm, một số hành khách đã bỏ lại đồ dùng cá nhân trên con tàu đang chìm và hiện đang ở tại các khách sạn địa phương.

Thị trưởng Moreno cho biết thành phố đang hợp tác với các đối tác, trong đó có Hội Chữ thập đỏ Mỹ, để bảo đảm tất cả hành khách đều có chỗ ở, phương tiện đi lại và thuốc men cần thiết.

Hội Chữ thập đỏ cho biết với CNN rằng các tình nguyện viên của họ đang có mặt tại hiện trường để cung cấp nước, chăn và hỗ trợ tinh thần cho những người bị ảnh hưởng. “Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng cứu hộ và các đối tác cộng đồng để giúp xác định nhu cầu và mang lại sự an ủi, chăm sóc trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi vẫn luôn hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này”, tổ chức cho biết trong một tuyên bố.

Nh.Thạch