Theo Reuters ngày 17/11, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên xác nhận các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành không kích một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm, nằm tại eo biển Hormuz.

Quan chức này cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả những hành động mà Washington cho là đe dọa quân nhân và tài sản của Mỹ trong khu vực. Phía Mỹ mô tả đây là hoạt động tự vệ, sử dụng vũ khí chính xác nhằm vào mục tiêu quân sự.

Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran. Ảnh tư liệu: Al Jazeera

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan, ông Ahmad Nafisi, xác nhận một số địa điểm trên đảo Qeshm đã bị Mỹ tấn công.

Theo ông Nafisi, các đợt không kích không gây thiệt hại cho khu dân cư, cơ sở thương mại hoặc hạ tầng thiết yếu. Tình hình trên đảo hiện nằm trong tầm kiểm soát, trong khi các lực lượng cứu hộ, dịch vụ công và cơ quan chức năng được đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Đợt không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi IRGC tuyên bố sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. Theo tuyên bố của IRGC, hoạt động này nhằm đáp trả những vụ việc mà Tehran cáo buộc là UAV quân sự Mỹ nhiều lần xâm phạm không phận Iran.

Những diễn biến quân sự mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục kéo dài, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Đáng chú ý, các hoạt động quân sự diễn ra song song với những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông. Hôm 17/11, các quan chức Qatar và Iran tiếp tục trao đổi về những đề xuất thu hẹp bất đồng giữa các bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm kiếm điểm chung giữa những phương án đang được xem xét.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi có chuyến thăm Oman, hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà về bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải, duy trì hoạt động thương mại quốc tế và ngăn chặn nguy cơ leo thang quân sự.

Theo Bộ Ngoại giao Oman, hai bên đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz. Ông Araqchi cũng thông báo đã trao đổi với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq về sáng kiến ngoại giao của Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.